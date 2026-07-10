網民自製壽司郎「等位神器」！查閱分店實時排隊叫號 輸入籌號即知預計等候時間

日本過江龍「壽司郎」登陸香港多年後仍然人氣高企，每次都能看見食客大排長龍等候入座。為此，有網民自製壽司郎「等位神器」，自行開發第三方網站「Sushi Long」，不但可即時查閱各分店實時排隊叫號及人流現況，輸入籌號更會顯示預計等候時間，可謂「壽司郎」愛好者恩物，即看下文了解詳情！

網民自製壽司郎「等位神器」！查閱分店實時排隊叫號/預計等候時間

由網民自行開發的第三方網站「Sushi Long」（「壽司郎實時排隊」），使用時無需下載任何應用程式，只需使用手機、iPad或電腦進入網站即可。網站涵蓋全港各區壽司郎分店，無論是堂食還是外賣自取，都可以即時查閱分店實時排隊叫號進度及輪候時間。

網站界面清晰易用，設有列表及地圖兩種顯示模式。列表模式會將全港壽司郎分店按九龍、新界、港島分區列出，每間分店都會列出預計等待時間及等候組數。以「旺角東Moko店」為例，現時需等候32組客人，預計等待時間為37分鐘。如用家點擊相應分店，右側便會顯示「叫號狀況」，在「冧巴」一欄輸入領取的籌號後，系統更會計算出所屬的籌號組別及預計等候時間，讓用家可自由控制等候時間，不需要再店外苦等！

地圖模式顯示平均輪候時間 一眼看清排隊狀況

除列表模式外，網站也提供地圖模式，並以6種顔色標示各分店排隊現況：

綠色： 直入

藍色： 少於30分鐘

黃色： 30至59分鐘

橙色： 60至89分鐘

紅色： 多於90分鐘

灰色： 未開門／已關門／停止派飛

放大地圖也可直接查看各分店等候組數，讓你一眼看清排隊狀況！而且點擊相關分店時，右下角會顯示詳細地址，並附帶Google Maps連結一按即跳轉導航，十分方便並快捷，絕對是不容錯過的「等位神器」！

網站內置隱藏彩蛋 3款壽司主題小遊戲消磨時間

如你使用手機或iPad進入網站，更可發現開發者加入的隱藏彩蛋！只需點擊網頁左側下方的「店外實況」，即可找到3款壽司主題小遊戲，分別是「炸蝦逃脫」、「甜蝦 2048」及「甜蝦砌圖」，讓你在等候入座時也可邊玩遊戲邊消磨時間。

Sushi Long

圖片及資料來源：Sushi Long、Sushiro

文：Y