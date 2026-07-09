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佐敦裕華國貨半世紀秘密！小編爆「開國功臣」日日發呆照獲老闆優待 網民驚呼：原來仲喺度！

生活百科
更新時間：13:29 2026-07-09 HKT
發佈時間：13:29 2026-07-09 HKT

傳統品牌年輕化成為近年商界趨勢。近日，老字號百貨公司「裕華國貨」進駐Threads接觸年輕市場，其專頁小編更分享其辦公室日常，當中曝光了店內多位年資近半世紀的「開國功臣」！這班老前輩不但獲老闆「極優禮待」，背後故事更引起迴響，引來大批網民與這班老員工紛紛「相認」，喚起無數港人的兒時回憶。

小編Threads爆料佐敦裕華國貨「佛系辦公室」日常   展現家庭式人情味 

近日，裕華國貨的社交平台運營小編在 Threads 上分享工作經歷，講述獲公司老闆指派新任務，需要將這歷史悠久的老字號品牌打入年輕市場，從而開展了這次社交平台的互動。

裕華國貨的小編描述，其老闆作風開明，得知年輕人流行使用 Threads 後，便欣然鼓勵道：「好啊，唔使花錢嘅宣傳，你玩吓啦，加油！」有別於平台上常見的職場壓力，小編形容全公司上下都充滿著一種「家庭式人情味」，同事們日常會以紅棗、黑枸杞等沖水養生，甚至用電暖水袋敷腳，辦公室內散發出一種極度佛系的「養生鬆弛感」。

1977年駐守至今！「開國功臣」故事曝光：最不可或缺嘅一份子

其後，小編再次發文，為大家隆重介紹自 1977 年佐敦總店開業第一日就駐守的「開國功臣」——原來這班資歷深過全公司所有同事的「原居民」，正是店內龜池的一群烏龜！小編透露，在公司大裝修期間，老闆極度緊張龜群的安置問題，特意將牠們接返自己大宅花園暫住，當正屋企人一樣看待，待裝修完畢、空氣改善後才接回店內。小編又表示，龜池見證了無數次生命傳承，強調這群烏龜牠們「從來唔係咩嘢裝飾，而係裕華最不可或缺嘅一份子」。

 龜池喚起港人珍貴童年回憶 ：好有愛呀！

這班「老前輩」面目曝光後，在網上引發熱烈討論，大批網民紛紛湧入留言區與這班烏龜「相認」，分享充滿溫度的童年回憶。有 70 後網民憶述，當年每逢星期日到佐敦飲茶後必逛裕華，無奈當時大眾愛護動物意識低，常有大人教小朋友將龜池當「許願池」狂擲硬幣，致烏龜受傷，但他感嘆時間飛逝：「啲龜龜仲繼續可以好食好住，好在有你老闆呢位好心人」。

不少人也有類似共鳴：「以前細個成日同媽咪黎睇烏龜，嗰陣池底全部都係銀仔」、「我細細個每次入裕華，第一時就係跑去樓梯睇龜龜，個時我都唔明點解個個拎銀仔掉龜，諗番起都覺得搞笑」、

除了搞笑回憶，更有網民動情地表示：「呢個龜池真係兒時回憶，細細個同阿婆一齊望住龜龜等阿媽放工，我都好掛住我阿婆...」、「哇好有愛呀！原來背後有咁嘅故事」。

資料來源：yuehwahk＠Threads

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