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日本最美味「夏日士多啤梨」排行榜！奈良古都華「極夏ノ雫」奪冠 專業評審：打破偏酸非當造偏酸硬印象

飲食
更新時間：17:57 2026-07-07 HKT
發佈時間：17:57 2026-07-07 HKT

一般而言，士多啤梨的當造季節主要集中在每年12月至翌年5月，這段期間的果實最為香甜多汁。然而，隨著日本各地農民的不懈努力與栽培技術進步，現今的夏日品種已大幅進化。為發掘這些優質的夏日果實，日本蔬菜品酒師協會於近日透過嚴格的盲測評審，選出全國最美味的夏日士多啤梨。

日本最美味「夏日士多啤梨」排行榜 奈良古都華「極夏ノ雫」奪冠

日本蔬菜品酒師協會（Japan Vegetable Sommelier Association）舉辦的「第二屆全國夏日士多啤梨錦標賽」賽果正式出爐。本次賽事匯集了來自日本全國各產地的27款夏日士多啤梨，由由29位專業的蔬菜品酒師團隊在完全隱藏產地、品種與生產者等資訊的情況下，進行盲測評選。

最終，全日本最美味的夏日士多啤梨殊榮，由奈良縣天理市「いちご農園カジュレア（Kajurare）」所培育的「カジュレアの古都華『極夏ノ雫」成功奪得最高金賞，評審驚嘆於它擁有深紅色澤與滑順果肉，甜酸平衡極佳且香氣持久，徹底展現了頂級夏日士多啤梨的極致水準。

專業評審：打破偏酸非當造偏酸硬印象

參與評審的蔬菜品酒師「宮地香子」表示，本屆得獎作品大多展現出柔和甜味與華麗香氣，徹底改變了夏日士多啤梨質地堅硬且偏酸的傳統框架。在近年酷暑的氣候挑戰下，各地農民仍能培育出充滿個性的果實，成果令人驚豔。

另一位評審「中谷聰」則指出，本屆參賽作品在保留夏季士多啤梨特有酸味的同時，更對甜度與口感硬度有著極其細膩的追求，使得每一口都能品嚐到從酸到甜的豐富層次變化，展現了夏日士多啤梨獨有的細緻風味。

日本最美味「夏日士多啤梨」排行榜結果一覧

獎項級別

商品名稱

生產農地或團體

產地

最高金賞

カジュレアの古都華『極夏ノ雫』

いちご農園カジュレア

奈良縣天理市

金賞

やよいひめ

トヨタ自動車 上郷工場

愛知縣豐田市

金賞

下川町のなついちご

戸田建設株式会社 一の橋農場

北海道上川郡下川町

金賞

緋の姫

ベリーズミヨタ

長野縣北佐久郡御代田町

金賞

かおり野

トヨタ自動車 上郷工場

愛知縣豐田市

銀賞

サマーリリカル

高原のエコーズ

長野県諏訪郡富士見町

銀賞

冠苺

吉和ラフレーズ

廣島縣廿日市市

銀賞

ASK1-1（命名権付品種）

第一実業株式会社

長野縣

銅賞

なつおとめ

高瀬いちご園

栃木縣那須鹽原市

銅賞

恋姫

株式会社 苗香屋

長野縣松本市

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