日本最美味「夏日士多啤梨」排行榜！奈良古都華「極夏ノ雫」奪冠 專業評審：打破偏酸非當造偏酸硬印象

一般而言，士多啤梨的當造季節主要集中在每年12月至翌年5月，這段期間的果實最為香甜多汁。然而，隨著日本各地農民的不懈努力與栽培技術進步，現今的夏日品種已大幅進化。為發掘這些優質的夏日果實，日本蔬菜品酒師協會於近日透過嚴格的盲測評審，選出全國最美味的夏日士多啤梨。

日本最美味「夏日士多啤梨」排行榜 奈良古都華「極夏ノ雫」奪冠

日本蔬菜品酒師協會（Japan Vegetable Sommelier Association）舉辦的「第二屆全國夏日士多啤梨錦標賽」賽果正式出爐。本次賽事匯集了來自日本全國各產地的27款夏日士多啤梨，由由29位專業的蔬菜品酒師團隊在完全隱藏產地、品種與生產者等資訊的情況下，進行盲測評選。

最終，全日本最美味的夏日士多啤梨殊榮，由奈良縣天理市「いちご農園カジュレア（Kajurare）」所培育的「カジュレアの古都華『極夏ノ雫」成功奪得最高金賞，評審驚嘆於它擁有深紅色澤與滑順果肉，甜酸平衡極佳且香氣持久，徹底展現了頂級夏日士多啤梨的極致水準。

專業評審：打破偏酸非當造偏酸硬印象

參與評審的蔬菜品酒師「宮地香子」表示，本屆得獎作品大多展現出柔和甜味與華麗香氣，徹底改變了夏日士多啤梨質地堅硬且偏酸的傳統框架。在近年酷暑的氣候挑戰下，各地農民仍能培育出充滿個性的果實，成果令人驚豔。

另一位評審「中谷聰」則指出，本屆參賽作品在保留夏季士多啤梨特有酸味的同時，更對甜度與口感硬度有著極其細膩的追求，使得每一口都能品嚐到從酸到甜的豐富層次變化，展現了夏日士多啤梨獨有的細緻風味。

日本最美味「夏日士多啤梨」排行榜結果一覧