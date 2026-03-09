Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

假日本士多啤梨貨湧入街市？港人疑中伏：難食兼發霉 官方急發文教2招辨真偽

飲食
更新時間：18:14 2026-03-09 HKT
發佈時間：18:14 2026-03-09 HKT

日本水果向來備受港人追捧，惟市面上產品真假難辨。近日，有網民在社交平台發文，指於大圍一水果檔疑購得冒牌的日本熊本縣士多啤梨，不但「好難食」，更放置一晚便發霉。事件引發網民熱議，熊本縣香港事務所亦發文提醒市民，並提供兩大要點以辨識真偽。

港人疑於街市購入假冒日本士多啤梨 熊本官方教2招辨真偽

事緣，一名網民在Threads上分享不快經歷，指在大圍的一間生果檔購買了一盒日本熊本士多啤梨。事主回家後，發現產品有多個可疑之處，包括包裝顏色偏紅、紙盒字體偏幼、沒有標註生產者等，而且士多啤梨的擺位凌亂，盒上的熊本熊公仔印刷亦完全反光。

事主補充，該士多啤梨味道「好難食」，更甚的是「有包未食，過一晚已經發霉」，令他對產品質素及來源感到懷疑。

網民熱議包裝仿真度高 真假難分

該帖文引起廣泛迴響，不少網民留言討論。有網民表示包裝仿真度極高，令人防不勝防，「個Packing真係扮得勁似」、「我就咁睇唔覺得係假，至少包裝上無咩破綻」。亦有過來人分享類似經歷，「我上星期都買咗！返到屋企見到個士多啤梨望落令立立，我都估到係假」。

不過，也有留言指出，單憑包裝難以一概而論，因正貨「字體嚟講其實有好幾款」，包裝有時也會呈亮面或啞色，關鍵在於士多啤梨本身，「粒嘢一望就好大分別，完全唔同品種嚟」。

熊本事務所教2大辨別士多啤梨真偽

假士多啤梨事件亦引起日本官方機構關注，熊本縣官方宣傳大使「熊本『紅』」的熊本香港事務所隨後在社交平台發文。文中指出，近日收到不少港人查詢，稱市面上有標示為熊本產的士多啤梨以低價出售，其來源令人關注。官方因此提醒港人要提防假冒熊本士多啤梨，並提供了兩大辨別方法：

  1. 認明「熊本県產」字樣：正貨直接覆蓋士多啤梨的透明玻璃紙上，會印有日本漢字「熊本県產」。
  2. 注意標示位置：若「熊本產」字眼僅出現在紙皮外盒或店家手寫標示上，便有機會是假冒的熊本士多啤梨。

 

資料來源：sssushifer_@Threads、熊本「紅」宣傳大使～熊本香港事務所～

 

