大圍街市新開北京片皮鴨專門店！$58烤鴨套餐有齊大蔥青瓜/醬料/餅皮+飲品 附新張優惠詳情！

屋邨街市不乏臥虎藏龍的食店，隨時發掘到平價美食。近日，有街坊於社交平台分享，大圍屋邨街市新開一間北京片皮鴨專門店，其北京烤鴨套餐只售$58，除了烤鴨，同時附上大蔥、青瓜、醬料、餅皮以及飲品，相當抵食，吸引不少人購買嚐鮮，樓主更表示自己排隊兩次才成功入手，即睇詳情！

大圍街市新開北京片皮鴨專門店！$58抵食烤鴨套餐

秦石街市於2021年進行翻新活化工程，將車公廟及古典建築元素融入街市的設計，以中式古廟風貌重新開幕。秦石街市翻新後增設小食街，提供泰式料理、港式地道小食、糖水甜品等各式美食。最近，有街坊發現街市新開一間北京片皮鴨專門店「福滿堂北京烤鴨」，吸引不少市民排隊光顧。樓主更指自己首次排隊時剛好缺貨，1小後再度前往時同樣缺貨，「話2:30先有，後來再去過終於買到啦」，似乎頗受街坊歡迎。

新張期間推3大優惠！

翻查秦石街市官方社交平台，「福滿堂北京烤鴨」剛於1月10日開始試業，正推出3大新張優惠，其中$58北京烤鴨套餐甚為抵食，有齊片皮鴨、大蔥青瓜、甜醬、餅皮、一包飲品以及少量炸過的鴨骨，相當豐富。此外，新張期間北京烤鴨特價$228/隻、$116/半隻，方便街坊買餸斬料。

福滿堂北京烤鴨

地址：沙田大圍盛田街1號秦石街市（琪味小食斜對面）

文:RY

資料及圖片來源:秦石街市、Threads