惠康超級市場快閃88折優惠！全店買滿$168即享 指定貨品額外折上折

惠康超級市場作為香港歷史悠久且深受本地大眾歡迎的大型連鎖超市，分店遍佈全港各區，一直致力為廣大消費者提供豐富多元的新鮮食品、日常糧油雜貨及優質生活百貨。今個炎炎夏日，惠康特別為精打細算的顧客帶來「Chill賞大折日」一天限定快閃推廣，只需於7月11日當天買滿港幣$168，即可享全單88折優惠，折扣金額更是不設上限，絕對是各個家庭週末入貨、大量採購的絕佳時機！

惠康全店88折 全線紅/白餐酒買6支額外85折

惠康「Chill賞大折日」一天限定快閃優惠，只需於7月11日當天買滿港幣$168即可享全單88折。

踏入盛夏，氣溫節節上升，不少市民都喜歡走到冷氣開放的大型超級市場，一次過選購各式消暑飲品、新鮮水果、雪糕甜品及各種優質的夏日特級食材。惠康超級市場（Wellcome Supermarket）深明大眾的日常需求，特別於7月11日（星期六）舉行極具吸引力的一天門市限定大放送。消費者只需於實體店內盡情選購心水貨品，不論是準備週末派對的豐富大餐，還是為家中儲糧補給生活所需，都能受惠於這次實質的價格回饋。

值得留意的是，是次推廣不僅涵蓋一般生活百貨及新鮮食品，酒類產品同樣充滿驚喜。以選購全線紅酒及白餐酒為例，顧客除了可以享受滿額的88折基本超市優惠外，只要購買滿6支指定餐酒，更可額外享有85折的「折上折」雙重優惠！這對於喜歡品酒或計畫舉辦盛宴的人士來說，無疑能以極具性價比的價錢，輕鬆入手世界各地的心水佳釀。由於是次88折主打「折扣無上限」的特點，意味著消費者的採購清單越長，節省的日常開支便越為可觀。

惠康7月11日門市快閃優惠詳情