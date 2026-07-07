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惠康超級市場快閃88折優惠！全店買滿$168即享 指定貨品額外折上折

飲食
更新時間：17:04 2026-07-07 HKT
發佈時間：17:04 2026-07-07 HKT

惠康超級市場作為香港歷史悠久且深受本地大眾歡迎的大型連鎖超市，分店遍佈全港各區，一直致力為廣大消費者提供豐富多元的新鮮食品、日常糧油雜貨及優質生活百貨。今個炎炎夏日，惠康特別為精打細算的顧客帶來「Chill賞大折日」一天限定快閃推廣，只需於7月11日當天買滿港幣$168，即可享全單88折優惠，折扣金額更是不設上限，絕對是各個家庭週末入貨、大量採購的絕佳時機！

惠康全店88折 全線紅/白餐酒買6支額外85折

惠康「Chill賞大折日」一天限定快閃優惠，只需於7月11日當天買滿港幣$168即可享全單88折。
惠康「Chill賞大折日」一天限定快閃優惠，只需於7月11日當天買滿港幣$168即可享全單88折。

踏入盛夏，氣溫節節上升，不少市民都喜歡走到冷氣開放的大型超級市場，一次過選購各式消暑飲品、新鮮水果、雪糕甜品及各種優質的夏日特級食材。惠康超級市場（Wellcome Supermarket）深明大眾的日常需求，特別於7月11日（星期六）舉行極具吸引力的一天門市限定大放送。消費者只需於實體店內盡情選購心水貨品，不論是準備週末派對的豐富大餐，還是為家中儲糧補給生活所需，都能受惠於這次實質的價格回饋。

值得留意的是，是次推廣不僅涵蓋一般生活百貨及新鮮食品，酒類產品同樣充滿驚喜。以選購全線紅酒及白餐酒為例，顧客除了可以享受滿額的88折基本超市優惠外，只要購買滿6支指定餐酒，更可額外享有85折的「折上折」雙重優惠！這對於喜歡品酒或計畫舉辦盛宴的人士來說，無疑能以極具性價比的價錢，輕鬆入手世界各地的心水佳釀。由於是次88折主打「折扣無上限」的特點，意味著消費者的採購清單越長，節省的日常開支便越為可觀。

惠康7月11日門市快閃優惠詳情

  • 優惠期限：2026年7月11日（星期六），只限一天快閃。

  • 優惠詳情：於惠康門市單一消費買滿港幣$168，即享全單88折，折扣金額不設上限。此外，購買全線紅酒或白餐酒（只限375毫升或以上產品；不包括禮盒裝、贈品及原箱）買滿6支，更可獲額外85折優惠。

  • 條款及細則

    1. 此優惠只限7月11日當天於惠康實體門市內使用。

    2. 優惠不適用於店外展銷場。

    3. 不適用於購買或支付任何儲值與增值服務、購買禮券、嬰幼兒奶粉、電話儲值咭、膠袋收費及送貨費用。

    4. 此88折優惠不可與其他推廣優惠及優惠券（包括內地遊客優惠劵）同時使用。

    5. 所有貨品數量有限，售完、送完或換完即止；優惠以單一發票及折實價計算。

    6. 如有任何爭議，惠康超級市場將保留最終的決定權。

 

同場加映：百佳超市88折！7.11限定一日  糧油雜貨、新鮮食材及家居日用品激減

 

 

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