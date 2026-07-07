百佳超市88折！7.11限定一日  糧油雜貨、新鮮食材及家居日用品激減

隨着世界盃賽事氣氛漸濃，百佳超級市場宣佈，將於本週六（7月11日）推出限定一日的「盛夏狂歡優惠」。屆時，全線實體門市與PNS網購平台將同步提供高達全單88折的購物折扣，並且不設折扣上限，讓市民能以更優惠的價格採購糧油雜貨、新鮮食材及家居日用品。

百佳超市7.11門市消費滿$150無上限88折 精選商品折上折

於7月11日活動當天，顧客親臨香港百佳及其旗下各大超市門市，單筆消費滿港幣150元，即可自動享有全單12%（即88折）的價格扣減。此項優惠不設最高折扣限制，非常適合消費者為夏日派對或日常起居作大量補給。

顧客更可趁此折扣優惠入手多款熱賣商品。在食品方面，原價$128的金鳳牌純正泰國頂級香米（8公斤裝），88折後只需$112.7；而在急凍食材上，SELECT 佳之選急凍雞肉系列（包括去骨雞上髀肉、雞上髀扒、雞脊柳及雞下髀），原價$60/2包，折後平均每包低至$26.4（即$52.8/2包）。飲品方面同樣具吸引力，明治3.7牛奶 平均$18.5一盒（$37/2盒）；維他奶鈣思寶豆奶（燕麥/原味/無糖，6包裝）折後每排僅售$17.6。

百佳PNS網購專屬折扣碼：最高可享全單88折

為配合習慣網上購物的客群，百佳超市旗下PNS網購平台亦於同日提供階梯式的專屬優惠碼。消費者於網上單筆簽帳滿港幣800元，並於結帳時輸入指定優惠碼【JULY8】，即可獲得全單92折；若購物總額達港幣1,200元，只需輸入優惠碼【JULY12】，便能享有與實體店同等的全單88折優惠。

資料來源: 香港百佳超級市場 PARKnSHOP Supermarket HK

延伸閱讀：金光飛航快閃$7單程船票！必搶澳門船票優惠 55分鐘上環直達氹仔