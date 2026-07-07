雲吞麵2大優惠！一粥麵堂食鮮蝦雲吞麵餐低至$32 外賣盒裝雲吞$100/3盒

踏入七月份，一粥麵隆重推出「雲吞麵慶典」，為全城雲吞控帶來兩大震撼餐飲優惠。其中最吸引的亮點，必定是低至$32即可於指定時段品嚐鮮蝦雲吞麵並奉送熱飲，讓大眾以超值平價享受真材實料的傳統香港滋味，絕對是上班族午餐及下午茶的推介之選！

一粥麵人手包製雲吞 $32歎港式麵食鮮味

一粥麵推出「雲吞麵慶典」，低至$32即可於指定時段品嚐鮮蝦雲吞麵並奉送熱飲。

一碗上乘的雲吞麵，講求湯底、雲吞與麵條的完美配合。一粥麵的鮮蝦雲吞麵主打「人手造、蝦鮮到」，從細節中展現出餐廳對餐點質素的堅持。首先，其精華湯底選用大地魚、豬骨及蝦殼等多種豐富材料，經過長時間精心慢火熬製，味道濃郁鮮甜，充滿地道風味。

而作為靈魂所在的主角——鮮蝦雲吞，堅持百分百香港製造及全人手包製。每粒雲吞皮薄餡靚，裡面包裹著原隻大蝦，並配搭黃金比例的鮮嫩豬肉，口感豐富且粒粒飽滿。此外，餐廳特別選用充滿蛋香的傳統生麵，經過每日嚴謹的「醒麵」工序，確保麵條達至最佳的筋性與彈牙度，入口滑順煙韌，將港式麵食的精髓發揮得淋漓盡致。

$100/3盒外賣鮮蝦雲吞 性價比高居家必備

除了堂食優惠外，每盒內含17粒足料手工雲吞的外賣雲吞亦是必搶之選。

除了堂食優惠外，一粥麵亦貼心地照顧到喜歡在家下廚的消費者。是次七月慶典同步推出外賣自取專享優惠，顧客可以港幣$100的極高性價比，帶走3盒原價每盒$48的盒裝鮮蝦雲吞。

每盒內含17粒足料手工雲吞，絕對是居家必備的懶人食材。只需將其儲存於雪櫃，無論是作為快閃宵夜，還是正餐加餸煮一碗鮮甜的雲吞湯麵，都非常快速方便。讓顧客隨時隨地都能在家中，輕鬆品嚐到猶如餐廳堂食般的高質素港式鮮蝦雲吞。

一粥麵「雲吞麵慶典」優惠詳情

優惠一：$32鮮蝦雲吞麵連熱飲（七月限定） 供應時間： 逢星期一至三，上午11時後供應 優惠內容： 以$32優惠價（原價$44起）享用鮮蝦雲吞麵一碗及熱飲一杯 購買限制： 鮮蝦雲吞麵每人限購1碗，數量有限，售完即止。優惠只適用於指定日子正價購買。 適用範圍： 此優惠不適用於自助點餐機、手機點餐及網上外賣平台。

優惠二：外賣自取$100/ 3盒盒裝鮮蝦雲吞 優惠內容： $100購買3盒鮮蝦雲吞（每盒17粒，原價$48/盒） 適用範圍： 盒裝雲吞只限外賣自取

優惠不能同時使用，產品視乎分店供應情況而有所調整。上述產品及優惠不適用於香港站、機場及屯門醫院分店。

圖片只供參考，受條款及細則約束，一粥麵保留此優惠之最終決定權。

圖片及資料來源：一粥麵

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