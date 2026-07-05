鮮魚豆腐湯做法/材料一文睇 黎諾懿7招秘訣教煮家常鮮魚湯 香港中廚師協會星級會員｜香港情味

熱愛入廚的黎諾懿（香港中廚師協會星級會員），擅長將西餐的精緻擺盤融入傳統中菜，為中菜增添現代元素。今天示範的鮮魚豆腐湯，便把粵菜熬製魚湯的手藝，與西方精巧的湯品造型合二為一，滿足多重感官享受。

即睇鮮魚豆腐湯材料/做法

奶白色魚湯 蔬菜提升清甜味

黎諾懿說，魚湯是廣東一帶的家常湯水，選材以新鮮的小海魚為主，像是紅衫魚和石九公等，熬成奶白色的濃湯，入口甜美鮮香。

示範菜式：鮮魚豆腐湯

材料：紅衫魚1斤、薯仔2個、西芹2條、白洋葱1個、紅蘿蔔2個、帶皮蒜頭半個、番茄2個、豆腐1磚、白酒半杯、黑胡椒少許、滾水600毫升

做法：

西芹切粒，紅蘿蔔、番茄及薯仔切塊，白洋葱切絲。 洗淨紅衫魚，吸乾水分。燒熱鑊加油，加入紅衫魚煎香，用鑊鏟將魚搗爛，逐少注入滾水，大火煮15分鐘，隔渣備用。 起油鑊，加連皮蒜頭、西芹、白洋葱、番茄、紅蘿蔔及薯仔炒出香味，加魚湯煮15分鐘，下黑胡椒及白酒。 倒進攪拌機中攪拌成蓉，隔渣成鮮魚濃湯。 豆腐切片再蒸2分鐘，放於碗中，注入鮮魚濃湯。

7招秘訣教煮鮮魚豆腐湯

炮製魚湯除可用紅衫魚，亦可以任何新鮮的小海魚代替。 要煮出奶白色湯汁，必須先用熱油將魚煎香，再加滾水用大火熬煮。 想魚味更香濃，先將魚搗爛再熬煮，迫出魚肉及魚骨純天然的海水鹹味，省卻用鹽調味。 想湯水不帶魚腥味，須用活口生劏的海魚，然後徹底洗淨魚肚及血水。 加白酒具提香去腥的作用。 加炒香的紅蘿蔔及白洋葱等蔬菜，湯水更清甜。 炮製這道鮮魚豆腐，建議用口感柔軟細嫩的滑豆腐。

精緻的西式擺盤為傳統中菜添現代元素。

黎諾懿感言：入廚是一場修行

投身廚房多年，圍繞我的總是熊熊烈火與經久不散的鑊氣。對我而言，入廚從來不只是一份工作，而是一場修行。每一道菜式的火候掌握、每一刀的精準切磋，都是時間與心血的累積。

更有趣的是，除了廚師這個身份，我同時也是一名演員及監製。在廚房揮灑汗水的同時，我也在鏡頭前體驗各種不同的人生。這兩個身份看似不同，其實有着共通點，兩者都需要極致的專注力、對細節的雕琢，以及在舞台和廚房上散發的熱情。

身處香港這座中西交匯的城市，我有幸見證了中菜發展的輝煌與轉型。香港中菜向來以精緻、講究食材原味而聞名，但面對現代飲食文化的衝擊，我們不能只顧着故步自封。近年來，許多同行嘗試將西方烹飪技術或精緻餐飲（Fine Dining）的擺盤融入中菜，這無疑為傳統粵菜注入了新活力，拉近了與年輕一代的距離。

然而，在追求創新的同時，我也有些許擔憂。創新若失去了「靈魂」，便只剩空洞的外表。所以我一直謹記中菜的核心，鑊氣與火候，陰陽與平衡，不時不食的季節性，以及工藝與傳承。

我期盼香港中菜能在「守正」與「創新」之間找到完美的平衡。我們不僅要留住老一輩的經典味道，更要大膽嘗試，讓香港繼續成為引領全球中菜潮流的燈塔。這份傳承的火種，需要我們每一位廚者繼續用心守護。

1.最難忘的美食？

素食廚師發辦。黎諾懿記得有次和家人外遊，在酒店餐廳吃了一個選用蔬果及菇菌等炮製的素食套餐，每道料理都由大廚負責選材、配搭、調味與烹飪。雖然是無肉餐單，但菜式精緻美觀，加上味道清新可口，是令他難忘至今的餐飲體驗。

2.最具挑戰性的食材？

雞蛋。黎諾懿每次煮蛋都覺得很困擾，因為雞蛋雖是常見食材，但做法千變萬化，而且不同人對雞蛋的口感、調味及烹法要求各異，很難利用一道雞蛋料理滿足各人喜好。

文：EH 圖：星島日報