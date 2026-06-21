葱燒百花海參做法/材料一文睇 黃禮賢師傅6招秘訣教煮美味藥膳 禮賢堂海味藥膳養生創辦人｜香港情味

融合養生理念的中菜具保健功效，精通藥膳烹調的黃禮賢師傅（禮賢堂海味藥膳養生創辦人），今天示範的葱燒百花海參，不但是矜貴的海味佳餚，還於燜煮時加入紅棗，既增加菜式風味，亦有食療作用。

葱燒百花海參做法/材料一文睇

紅棗入饌滋補養生

在內地考獲中醫藥膳烹調師執照的黃師傅，擅長主理傳統中菜，近年還把養生保健元素融合菜式之中。以葱燒百花海參為例，就利用紅棗入饌，令菜式美味還有補氣血功效。

示範菜式：葱燒百花海參

材料：關西海參/已浸發6條、即食穀物60克、紅棗2粒、蝦膠150克、淮山100克、京葱1條、蒜蓉1茶匙、豆瓣醬1茶匙、蠔油1湯匙、老抽1湯匙、生抽1湯匙、麻油半湯匙、水500毫升、生粉水 適量

做法：

淮山去皮及切片，蒸15分鐘再壓成蓉，加半湯匙老抽拌勻，下即食穀物拌勻。 京葱分兩等份，一份切絲，一份切段，將京葱絲及京葱段用滾油炸香，取出隔油。 紅棗開邊及去核。將蝦膠釀入海參中，起油鑊煎熟，取出。 原鑊下京葱絲、蒜蓉及豆瓣醬炒勻，加水、生抽、蠔油及紅棗煮滾。 加海參及京葱段煮10分鐘，下生粉水埋芡，加麻油及剩餘的老抽調味。 將淮山蓉上碟，加海參、京葱段及紅棗，淋適量醬汁。

6招秘訣教煮葱燒百花海參

關西海參爽彈有嚼勁，適合燜煮、煎香等烹法。 紅棗天然的果香與甜味，能增加菜式風味。 紅棗開邊去核，能在煮食過程中更易釋出營養和香味。 將京葱分別切絲及切段，能豐富味道層次與口感，若想葱味濃郁，須將其用滾油略炸，迫出香氣再燜製。 處理淮山，宜戴上手套再去皮切片，以免其黏液刺激皮膚引致雙手發癢。 即食穀物又香又脆，與淮山蓉拌勻可豐富口感。

黃禮賢師傅感言：食物令人健康快樂

我16歲入行，中五畢業後在一個大排檔做廚師學徒，收工回家已是凌晨三點。由於太夜，暫寄宿在婆婆家，她每晚都為我煲好一碗蝦乾飯，讓我收工後可吃一碗熱飯。第一次食蝦乾飯，「咦！好鮮味喎。」婆婆聽到，之後兩年她每晚都為我準備一碗蝦乾蒸飯。我發現原來有人付出時間用心為自己煮飯，是一件頗幸福的事，感恩學師路上有家人支持。

雖然當時凌晨才收工，不過每日返工見到師傅拋着鑊，將不同材料配搭炒成香噴噴的菜式，客人又吃得滿足的樣子，都成為我工作的動力。好多客人都是收工後與三五知己同來，大家拖着疲累的身體，一碟炒河，一碟油菜，有邊吃邊談笑風生，亦有邊食邊慨嘆人生，令我明白食物是人們之間的溝通橋梁，從而令我對餐飲工作更有興趣，每日返工更加有動力。

18歲時我加入酒店正式學烹飪粵菜，記得第一天上班便犯錯受到責罵，師傅嚴厲而語重心長告戒我，「做菜如做人，想烹調做得好，先要學懂好好做人」，到現在我都銘記於心。中式廚師多數有「落場」時間，廚師們都會到後樓梯休息，亦會出外走走，我卻利用這段時間在廚房繼續工作，希望可以學習更多入廚知識。師傅們見我沒休息，過了一段日子，他們開始趁空檔教我基本炒粉麵技巧；得師傅提攜，後來我到宴會部開始學習鮑參翅肚的烹調製作，協助大大小小的婚宴聚餐。

由於住得偏遠，返工來回要三小時，收工回家已經凌晨12時多，但婆婆依然煮了香噴噴的蝦乾蒸飯等我回家，到這時我才明白——食物不只是美味，更是一種回憶，能令人快樂。

之後我走遍大小餐廳，卻最喜愛在小店工作，因為可以更方便與客人交流，更直接感受到客人對食物的體驗。28歲那年，更膽粗粗開了一間小店，用最草根的食物——車仔麵作為店主題。車仔麵一向給人感覺便宜，坊間不少食店為慳成本更用味精調味，但我一定要採購優質食材製作，光是湯底，已落足金華火腿、豬骨、蝦米、雞烹製三小時，味鮮甜而奶白香口，更加入海參及鮑魚配搭，而客人只付出基層價錢便可享用，食得開心。

其後更有幸，跟幾位香港知名餐飲大師學習，開設鮑魚麵店，將最草根的車仔麵，與最高級的日本吉品乾鮑配搭，很多客人都慕名而來，亦令我大開眼界。感恩一路上都有師傅提攜，讓我見識更多、學習更多。

2016年，一個純粹的諗法，我決定成立義工團，四出款待食物予有需要長者，與不同教會及機構合作，今年更正式成立為慈善機構。疫情期間，決定轉換跑道。我相信食物能飽腹、能令人快樂，更能令人健康，於是創辦「禮賢堂」，考取中醫藥膳烹調師執照，用烹調的養生功效幫助患三高及都市病的朋友。

其後得米芝蓮名廚陳國強大師帶領，到內地以藥膳烹調贏得國際烹調獎項，讓更多人認識藥膳養生。現時我為中醫診所及月子中心擔任健康湯水顧問。直到今天，我仍堅持走這條養生廚師夢。

「關心唔使講出口——在食物裏面。」

1.最難忘的美食？

蝦乾蒸飯。黃師傅初入行學廚時，因工作經常半夜才回家吃飯。印象最深刻是外婆總會為他炮製一碗熱騰騰的蝦乾蒸飯，雖食材與做法未必最講究，但每吃一口熱飯，都能感受到外婆的關心和支持。

2.最具挑戰性的食材？

海參。黃師傅認為，海參的產地、品質和大小都不同，須依靠入廚經驗和烹調手藝，才能利用最佳時間和水溫浸發海參。另要因應海參的特性，配搭合適的調味及火候，炮製成桌上佳餚。

文：EH 圖：星島日報