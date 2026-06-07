阿拉斯加長腳蟹三食做法/材料一文睇 向志玲師傅6招秘訣教煮時令海鮮 3A廚房行政總廚｜香港情味

阿拉斯加長腳蟹於夏天當造，其肉質分外肥美爽甜。擅長主理海產的向志玲師傅（3A廚房行政總廚），今天選用原隻活口的阿拉斯加長腳蟹，因應蟹膏、蟹身及蟹腳不同的口感與風味，炮製成阿拉斯加長腳蟹三食的嘗鮮佳餚。

阿拉斯加長腳蟹三食做法/材料一文睇

示範菜式：阿拉斯加長腳蟹三食

主要材料：阿拉斯加長腳蟹1隻、番紅花少許、芫荽少許

蟹膏炒粉絲材料：粉絲100克、雞湯1公升、鹽1茶匙、糖2茶匙、老抽少許、雞粉1湯匙、雞汁1湯匙、雞蛋6隻、葱花10克、花生油適量

上湯蟹身材料：菜油適量、牛油15克、三色椒粒15克、唐芹粒5克、上湯400毫升、葱花10克、鹽半茶匙、糖1茶匙、雞汁1湯匙、生粉水適量、生粉適量

椒鹽蟹腳材料：生粉適量、炸漿適量、菜油適量、葱花10克、紅椒粒5克、炸蒜10克

做法：

打開蟹蓋取出蟹膏，剪起蟹腳，去掉蟹身的鰓、胃及嘴。洗淨蟹腳、蟹身及蟹蓋，瀝乾。 蟹身剪成大件，蟹腳一開二。粉絲加雞湯、半茶匙鹽、1茶匙糖、老抽及雞汁略煮，備用。 雞蛋加蟹膏、雞粉及剩餘的鹽、糖拂勻。燒熱鑊下花生油，加蛋液後轉小火慢慢炒至粒狀，放粉絲炒均，下葱花拌勻。蟹蓋蒸8分鐘，備用。 蟹身撲上生粉，用160度菜油略炸，備用。用小火煮融牛油，加蟹身、三色椒粒、葱花及唐芹粒炒勻，注入上湯，用鹽、糖及雞汁調味，用生粉水埋芡。 蟹腳撲上生粉，加炸漿撈勻，用130度菜油炸熟，取出。爆香葱花及紅椒粒，下蟹腳及炸蒜炒勻。 將炒好的粉絲上碟，加上蟹蓋，伴上湯蟹身及椒鹽蟹腳，用芫荽及番紅花點綴。



6招秘訣教煮阿拉斯加長腳蟹三食

目前的阿拉斯加長腳蟹正值脫蟹階段，蟹殼較軟容易處理。 正當造的阿拉斯加長腳蟹，蟹肉分外爽甜彈牙，蟹膏亦最甘香鮮美，最適合一蟹三吃。 番紅花除可入饌，還可裝飾菜式。 用牛油煮上湯，可令醬汁鮮香濃郁。 炒粉絲可用花生油，具提香作用。 焗蟹腳或蟹身，宜用菜油或大豆油，其味道清淡，不會蓋過蟹肉的鮮美。

向志玲師傅着重菜式擺盤。

向志玲師傅感言：客人讚賞成動力

我從小就喜歡吃，深明「近廚得食」的道理。2002年8月，我進了香港一間大品牌飲食集團，開始了廚房學徒工作。那時候我甚麼都不懂，每天都被罵，心裏很難受，但這些經歷也讓之後的自己成長得很快。

轉眼過了十多年，我先後加入過本港多間不同的大型飲食集團工作。一次偶然機會，我認識了華哥——私房菜「3A廚房」的老闆。我跟華哥很投契，因為我們都是同道中人，熱愛煮食，對烹飪有着相同的執着和理念，一拍即合，我很高興獲邀加入了這間位於荃灣的人氣私房菜館。

我們的出品以海鮮為主打，對海鮮的要求相當高，除了一定要用新鮮靚貨，海鮮種類亦十分多，貨源來自世界各地。老闆給我很大的發揮空間，鼓勵我創作新菜式，讓我可以嘗試不同的烹調方法。就算原本平平無奇的海鮮，只要通過獨特的煮調方法，也可變成一道讓客人無法抗拒的美食。在工作生涯中，每次得到客人的讚賞，那份滿足感實非筆墨所能形容。

在這裏工作差不多六年了，我和華哥一直合作愉快，我們都熱衷研究新菜式，經歷疫情，我們並肩作戰，我和團隊上下一心的目標只有一個，就是讓客人能夠大飽口福，每一次來用餐都吃得開心滿意。身為廚房的領軍、一個行政總廚，我想對所有有志加入中廚師行列的後輩說：只要不怕辛苦、肯虚心學習，以及時刻保持着一顆熱誠和具創意的心，你定必能烹煮出受歡迎佳餚。

1.最難忘的美食？

雞油花雕琵琶蝦。向師傅將印象中聽過的菜名，憑藉個人烹調經驗炮製成自家版本。他同樣利用雞油和花雕調味，豐富琵琶蝦的口感，另加入陳村粉吸收食材及醬汁精華，吃起來滋味無窮。

2.最具挑戰性的食材？

琵琶蝦。看起來與龍蝦相若的蝦種，但肉質比龍蝦細嫩清甜，其外殼硬實帶刺，加上蝦身扁闊，不易取出蝦肉。向師傅認為，要取出完整的琵琶蝦肉，需要耐性和心機之餘，亦甚考入廚手藝

文：EH 圖：星島日報