粉嶺「雅士餐廳」結業！聯和墟45年西餐老字號 罕見懷舊裝修/焗田螺不敵業主加租

時代巨輪又無情地帶走一間老字號。位於粉嶺聯和墟、陪伴街坊近半個世紀的「雅士餐廳」，近日驚傳將於7月31日落下帷幕。這間被譽為「粉嶺Amigo」的懷舊西餐廳，多年來憑藉極具氣派的復古裝潢及經典港式西餐，一直是北區極具代表性的地標。可惜老店最終仍不敵業主加租的殘酷現實，無奈宣布光榮結業，令大批食客及網民大感惋惜。

粉嶺聯和墟「雅士餐廳」 80年代西餐扒房風華

屹立粉嶺聯和墟45年的「雅士餐廳」，宣布即將結業。（旅發局圖片）

「雅士餐廳」是西餐老字號，裝潢充滿懷舊風味。（旅發局圖片）

菜單亦維持經典風格。（旅發局圖片）

走進位於和豐街的雅士餐廳，彷彿乘搭了時光機，一秒回到上世紀80年代的黃金歲月。店內保留了現時香港極罕見的裝潢設計：標誌性的白色弧形拱門、充滿質感的木地板，以及極具英倫風情的紅磚吧枱，處處散發著昔日高級西餐廳的典雅氣息。

雅士餐廳曾是新界區最前衛、時髦的飯堂，連駐守軍營的英軍也愛來光顧。經典羅宋湯、香濃惹味的法式焗田螺都是必試的經典菜色，牛扒更是絕不馬虎，侍應會細心詢客人的生熟度要求並完美執行，誠意滿分。旅發局官方網站亦有介紹這所懷舊西餐廳，並以「西式牛排屋黃金年代風味」形容，絕對是滿滿的舊日情懷。若遇上夜晚的駐場歌手獻唱，氣氛更是無與倫比。

懷舊風味敵不過業主加租 7月尾落下帷幕

雖然名氣響亮，但老字號依然難逃結業厄運。據餐廳員工透露，這次揮淚離場的導火線是業主大幅加租。儘管負責人曾努力與業主斡旋，最終仍未能達成共識，唯有決定在下個月尾正式告別街坊。

結業消息一出，隨即在網上引起極大迴響，不少網民慨嘆北區將失去一個珍貴的集體回憶。

圖片來源：香港旅遊發展局

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