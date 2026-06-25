海洋公園站驚現神秘人龍！數十遊客入園前瘋搶1物... 網民：生意最好的分店

每逢週末及公眾假期，主題樂園總會吸引大批市民與旅客前往。近日有網民分享，在假日乘搭港鐵前往海洋公園時，於車站大堂目擊極度擁擠的排隊人潮。面對這個誇張的陣勢，該名網民直言感到無奈，並表示期盼下次到訪時人流能有所減少。

港鐵海洋公園站超長「蛇餅」 大堂人潮延伸至入閘機

該名網民在小紅書上以「希望下次少點人」為題發布了一段影片，展示入園前港鐵海洋公園站內的擠擁情況。片段中可見，車站大堂出現了一條長長人龍，更繞足數圈「打蛇餅」，一路延伸至港鐵出入閘機附近，場面相當誇張。

遊客瘋搶$12平價飯糰 網民笑稱：生意最好分店

據帖主描述，原來人群蜂擁而至，全都是為了排隊購買一間連鎖店售價為$12的飯糰，並手拿著錢包或手機耐心等待付款。影片發布後隨即引起網上熱議，有人笑言該店舖簡直是「全港生意最好分店」，並猜測購買人潮湧現是因為飯糰方便攜帶入園食用，更有人笑言排隊的長度足以讓人直接排到入閘。

園方准許攜帶個人食用份量的外來食物

翻查海洋公園的「公園守則」，樂園明確標示遊客可攜帶「用作個人食用的合理份量之外來食物或飲品」進入公園。相信這項規定，正是導致大批遊客在入園前於地鐵站瘋搶飯糰的原因，更成為他們之間口耳相傳「入園前補給的省錢攻略」。

資料來源：榴槤不臭