海洋公園週末人流「逼爆」！動物展館/海洋列車/纜車大排長龍 網民揭熱潮真相：刺激吓經濟

海洋公園陪伴港人數十載，是香港重要的主題樂園。然而近日大批遊客於週末前往海洋公園時，卻經歷了一場近年難得一見的擁擠人潮，遊客對園內近乎癱瘓的交通，與極長的輪候時間感到無奈與崩潰，紛紛在網上訴苦。有網民直呼誇張，也有網民開心表示：「2、30年前嘅海洋公園返嚟啦！」

海洋公園週末「地獄級別多人」 排半個鐘等睇企鵝/熊貓

由昨日（6月13日）開始，社交平台上充斥大量關於週末「海洋公園」人潮擠擁的照片與帖文。從相片可見，無論是前往樂園的港鐵「南港島線」、公園正門入口，還是園內各大設施，皆出現了龐大排隊人龍。

人潮由入場交通已開始發酵，有遊客指出在金鐘站已經「超多人，上唔到南線」。進入園區後，遊客發現各處皆人山人海，有事主形容現場是「地獄級別多人」，指出連平時甚少排隊的動物展館，例如觀賞企鵝的「南極奇觀」及觀賞熊貓的「四川奇珍館」，都需要輪候約二十分鐘至半小時。

園內連接山下與山上的交通設施亦面臨挑戰。有遊客表示「上山容易落山難」，排隊乘坐纜車的下山人龍極長，更有遊客在網上發出「緊急呼籲，山下面嘅手足唔好再上山」，並目測纜車的排隊時間可能長達「3個鐘」。此外，園內餐廳的輪候情況同樣誇張，有遊客憶述取了395號籌，卻發現餐廳才剛服務至160多號。

網民猜測爆場原因：免費飛遇上學校試後假期

網民猜測免費門票是爆場主因。 （Threads截圖）

事件引發網民熱議及猜測，紛紛尋找罕見人潮背後的原因。綜合網民分析，估計是由於早前有多個非政府組織、學校及機構派發「免費飛」，而這些門票的到期日臨近（約為6月尾），加上近期不少學生陸續完成考試，導致大量持票人士巧合地集中在週末入場。此外，有網民指出當日適逢小熊貓「泰山」18歲生日，以及有粉絲見面會活動，進一步推高了入園人數。

部份遊客對園方的人流管制感到極度不滿，直指「派飛派到離晒大譜」，認為欠缺管制等同造成「差體驗」，甚至有無奈的遊客表示：「真金白銀買即日飛／年卡嘅人真係慘，俾錢得唔到好嘅體驗」。有遊客則建議，園方應該考慮分批設定免費門票的使用期限：「分散啲人流，每日唔會超多又唔會超少人咁樣咪仲好。」

粉絲期望帶旺消費 「呢個先係我認識嘅海洋公園」

對於難得可見的人潮擠擁情況，部分網民抱持相當正面的態度。他們認為樂園重現人頭湧湧的景象是一件「好事」，甚至表示「其實呢個先係我認識嘅海洋公園」，認為熱鬧的氣氛遠勝於「冷清清」或「得小貓兩三隻」的慘淡場面。亦有網民將此現象視為「經濟復甦」的樂觀跡象。他們期望龐大的人流能帶旺樂園，帶動遊客在園內購買飲品及用餐等實質消費，從而「刺激吓海洋公園經濟」，讓樂園得以繼續營運和發展。