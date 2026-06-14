港人對鞋帶的「執著」？港漂甩鞋帶獲途人提醒感窩心 港網民2原因解釋：刻在血脈裏的動作

香港生活節奏急速，平時工作、走路、用餐的效率驚人，令不少旅客或初來香港生活的內地人感到震驚。近日，一位已來港生活多年的港漂走在路上甩鞋帶時，都會獲途人貼心提醒，這舉動令她好奇港人對鞋帶似乎有一種奇怪的「執著」。有香港網民以2原因解釋，表示這都是港人「刻在血脈裏的動作」。

港人對鞋帶的「執著」？港漂甩鞋帶獲途人提醒感窩心

香港人雖然看起來較為冷漠，不過當旁人遇上困難時，大多都樂意幫忙。一位已來港生活多年的港漂觀察到港人對鞋帶有種「奇怪」的執著，當她在內地走路甩鞋帶時，途人都不會理會，「每個人都在各自的單線程低頭趕路，誰有空去在乎一個陌生人的鞋帶有沒有堅守崗位」。不過，當同樣情況發生於香港時，便有不同的發展。

樓主表示自己於香港上班高峰期時，曾因趕時間所以無視已經鬆開的鞋帶，本打算待方便時才慢慢整理，豈料這條鬆脫的鞋帶，「觸發周圍NPC的強制提醒任務」。樓主笑指曾被西裝男或走路帶風的婆婆輕拍肩膀提醒，她形容對方大多面無表情地指向她的腳踝，「等我剛想說句『唔該』時，對方早就頭也不回地匯入洶湧的人潮」。經過途人多番提醒時，她亦會找個角落綁好鞋帶，有感港人個性多是外冷內熱，「下次誰再說香港人冷漠，我想他應該穿的是沒有鞋帶的洞洞鞋」。

港網民2原因解釋：刻在血脈裏的動作

帖文引起熱議，有來自香港的網民以2原因解釋港人確是在乎鞋帶，「因為怕你仆嘛，鞋帶鬆了很危險，搭扶手梯有機會攝入去，所以在香港只要看到別人鞋帶鬆了都會提一下」、「香港扶手電梯非常多，鞋帶夾進去，可大可小，還會連累街坊」、「因為怕你踩到仆親，這屬於刻在血脈裏的動作」。有網民表示港人只是外冷內熱而已，大多都很熱心幫忙及關心他人，「只要你背包鏈沒拉，一路上都能享受被拍被提醒的待遇」、「這是很溫暖的，從小就被教育要這樣對待別人」、「表面撲克臉，其實很多內裏都是非常善良又有熱心腸」、「香港人邊界感強但都很有人情味」、「包包沒拉拉鏈、八達通跌落、鞋帶鬆開，身邊都會隨機刷新一個香港市民」。

文：RY

資料及圖片來源：小紅書