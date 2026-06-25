港人呻遭親情勒索？阿媽資助首期「抽居屋大計」要求唔落名幫供樓 「換間房住到死」

近年香港房屋問題是城中熱話，不少家庭為求「上車」各出奇謀。近日，有港人於社交平台上分享母親的「抽居屋大計」，母親表示會負責支付首期，而事主則負責日後供款，惟物業歸母親名下。事主認為母親的要求荒謬，並擔心母親過世後，日後會與其他兄弟姊妹就業權出現糾紛，帖文在Threads引發網民對於上一輩置業觀念的熱烈討論。

抽居屋大計！ 港媽提議出首期 要求子女供樓 ：老人家比較容易抽到

事緣，有港人日前在社交平台上分享母親提出抽居屋的計劃。事主描述，母親表示「老人家比較容易抽到」，並提議由她本人支付首期，物業歸於母親名下，但要求事主負責之後「供樓」，而作為交換條件，母親承諾事主「會俾間房我住到死」。

網民憂「唔落名」 要同兄弟姊妹爭

然而，由於家中尚有其他兄弟姊妹，事主擔心日後未能順利繼承居屋業權，因此對這項提議相當抗拒。他更無奈表示：「你如果生一嚿傻嘅，供唔到樓；生一嚿醒嘅唔會俾你咁樣玩」。事主進一步在帖文反問母親：「你究竟想生一嚿傻嘅？定係一嚿醒嘅？」。

事主亦在留言位置，透露自己對傳統置業觀念的不解，事主認為「係上一輩啲華人先覺得人生一定要買層樓」，表明自己無意為了迎合傳統觀念而陷入複雜的產權糾紛。

網民憂慮代供無名無份：好明顯是騙局

帖文引來大批網民熱烈迴響，普遍網友對事主的處境表示同情並勸阻其答應要求，有人甚至直指「好明顯是騙局」，並擔心事主「供完又無名無份」，指出母親離世後「仲有可能要分畀其他兄弟姊妹」，甚至隨時「轉頭間居屋改名比亞哥細佬，你就比人趕出街瞓」。此外，也有網民憂慮事主若承擔了供款，「最慘係幫左佢供，自己第日想自己買都供吾起了」。

另外，也有不少網民作出善意提醒，有網民就建議「居屋做聯名咪得」以保障自身權益，不過事主就指其母親對聯名斷然拒絕「佢話聯名難抽啲喎」，並直指母親就是「搵笨」 ；亦有人指出未補地價的居屋「只可以揀1名子女申請繼承，無得分」。對此，事主回應指「到時好麻煩，唔會搵嘢嚟搞自己」。不過，亦有極少數意見從另一角度分析，認為若事主自行在外租屋，「都要俾錢㗎！都係幫人供樓㗎」。

資料來源: hulala0701@threads

延伸閱讀：公屋世襲制？公屋戶勸子女欲繼承父母單位「要及早人生規劃」惹議