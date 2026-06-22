唯港薈Hotel ICON榴槤自助餐回歸！年度榴槤節食盡10大名種+馬拉菜式/甜品/雪糕放題(附價錢、預訂詳情)

對於一眾尋香而至的「榴槤控」而言，唯港薈（Hotel ICON）的年度盛事絕對是不容錯過的朝聖地。備受饕客追捧的「第八屆唯港薈馬來西亞榴槤節」將於7月4日華麗揭幕，選址於氣派不凡的無柱式 Silverbox 宴會廳舉行。今年大會精挑細選，推出合共8場的自助早午餐及晚餐，引領食客展開一場極致的味覺探索。首場早午餐更星光熠熠，邀得著名影星葉子楣與「檳城榴槤公主」莊美娥坐鎮，為這場果王饗宴拉開序幕。

唯港薈Hotel ICON榴槤自助餐／早午餐！食盡10款頂級品種 專人即開即食檳城榴槤

自助餐入座一刻，味蕾狂歡隨即展開。每位食客將率先品嚐一份極具份量的「珍品榴槤果肉拼盤」——這裏有脂香濃郁、口感如絲般綿密的「D197頂級貓山王」；閃耀著王者光芒、果肉飽滿且回甘悠長的「D200波霸黑刺」；以及隱隱透著迷人堅果與奶油香氣的「D13金包」。

精彩不止於此，場內特設專員即席手起刀落，為您奉上7款新鮮空運的檳城當造名種。從清甜的「D88小甜甜」、甘醇的「D163葫蘆」、經典的「D24蘇丹王」，到風味各異的「柔佛黃金」、「紅蝦」、「老樹」及帶酒香的「XO」，任君無限次大快朵頤。

7大Live Station 即製地道檳城街頭風味

嚐過果王，不妨讓味蕾遊走於馬來西亞的熱鬧街頭。宴會廳內悉心佈置了七個復古三輪車美食攤檔，由馬籍主廚 Kelvin Lee 領軍，為食客即席揮鑊。濃郁辛香的娘惹喇沙、鮮甜惹味的傳統蝦麵、火候十足的炒粿條、香脆五香肉卷，以及酸甜開胃的水果囉喏（Rojak），每一道都完美復刻了檳城地道市集的煙火氣與香料靈魂，令人食指大動。

獨創榴槤菜式 超濃果王燉湯!?

自助餐更巧妙將榴槤的馥郁融入熱蕈當中，「砂鍋金湯榴槤鮑魚」以金黃濃湯煨煮鮮甜彈牙的鮑魚，伴隨榴槤果肉的脂香，海鮮的鮮與果王的甜在口腔中完美交融；而「榴槤椰子燉湯」則經過三小時的慢火細熬，將雞肉、雪耳、椰子的清潤與 XO 榴槤的獨特甘香鎖於一盅，滋味溫潤醇厚。

Venchi 聯乘限定意式雪糕

甜品控同樣能滿載而歸！高達20多款的榴槤甜點列陣，由即席煎製的法式薄餅、香氣四溢的斑蘭卷，到滑溜的榴槤布甸及咖啡意式奶凍，琳瑯滿目。今夏更不能錯過聯乘 Venchi 推出的夏季限定「榴槤意式雪糕」，天然細膩的果香與冰涼的意式雪糕口感一拍即合。配以無限量添飲的氣泡酒、紅白餐酒、果汁及汽水，為這場感官盛宴畫上微醺的圓滿句號。

HOTEL ICON榴槤自助餐／早午餐詳情

1. 唯港薈馬來西亞榴槤節自助早午餐首場

日期：2026年7月4日（星期六）

時間：上午11時45分至下午3時

2. 唯港薈馬來西亞榴槤節自助早午餐／晚餐

日期：2026年7月12日、26日及8月1日至2日

時間：早午餐為上午11時45分至下午3時（7月12日除外）；晚餐為晚上6時30分至晚上10時

地點：唯港薈一樓 Silverbox 宴會廳

收費：成人$898 | 兒童（3-11歲）$558(須於預訂後支付全費)

預訂及查詢：

電話：3400 1388

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資料來源：HOTEL ICON

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