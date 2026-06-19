九記老闆搣甩鬧客成性標籤？熱情招待重量級嘉賓兼主動搵鏡頭 網民驚嘆：生平未見過佢咁有禮貌

香港老字號食肆不時因服務態度而引發爭議。韓國樂團CNBLUE日前在香港演出後，光顧了屢鬧態度風波的中環「九記牛腩」。一向被指極具脾氣的老闆竟一反常態，對成員展現出極度友善的態度，甚至主動對鏡頭打招呼，令不少網民驚嘆「生平未見過佢咁有禮貌」。

韓星獲九記老闆熱情款待 狂讚「好好食」被邀合照

昨日（18日），CNBLUE隊長鄭容和（정용화）在YouTube頻道上分享了訪港期間光顧「九記牛腩」的片段。影片中，九記老闆在對待這幾位韓國明星時，態度出現了極大的反差，不僅沒有指責他們拍影片，甚至全程表現得相當熱情。他主動走到一旁關心成員，詢問他們認為味道如何，更罕有地對著鏡頭友善打招呼。

與此同時，成員們對九記的出品亦是讚不絕口。在品嚐期間，他們不斷大讚牛腩味道出色，更入鄉隨俗地以廣東話直呼「好好食」，與老闆的熱情招待互相呼應。在用膳期間，老闆更親自詢問能否與CNBLUE成員拍照，似乎想為店鋪招攬「生招牌」。

網民驚嘆罕見差別待遇：試吓普通香港人入去

老闆這次罕見的熱情舉動，讓一眾熟悉該店作風的香港網民感到十分驚訝。不少網民紛紛留言表示難以置信，直言「我生平真係未見過佢咁有禮貌」、「好少見佢咁Nice」、「老闆平時不會這樣的，明顯他很想出鏡和給面子韓星」。有網民認為老闆對待知名韓星與一般食客存在巨大反差，並調侃道「試吓普通香港人入去，食咩諗咁耐，個餐單都唔會多咗嘢㗎啦」，指若身為素人或普通YouTuber前去光顧，或許才能真正感受到這間老字號獨特的「個性」。

百年老字號屢惹爭議 本地藝人光顧亦「無情講」

位於中環的百年老字號「九記牛腩」，以清湯牛腩及咖喱牛腩聞名，多年來吸引大批本地人及遊客慕名光顧。然而，該店的服務態度同樣「遠近馳名」，屢次成為輿論焦點，就連YouTuber拍片、本地藝人光顧也通通無情講。

資料來源：그냥 정용화＠YouTube