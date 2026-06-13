乾葱沙茶雞球材料/做法一文睇 電飯煲食譜 零失敗惹味家常菜｜識煮食譜
更新時間：11:00 2026-06-13 HKT
發佈時間：11:00 2026-06-13 HKT
發佈時間：11:00 2026-06-13 HKT
用電飯煲煮餸，做法簡單又毋須開火，而且款式多元化。今日教煮的乾葱沙茶雞球，只須將所有材料按食譜次序加入電飯煲內鍋，再按煮飯掣，等待跳掣即煮出惹味的家常菜，最適合工作繁忙的上班族及入廚新手。
乾葱沙茶雞球材料/做法一文睇
示範菜式：乾葱沙茶雞球
- 材料：雞扒肉1件、乾葱頭4粒、青及紅辣椒各1條、豆卜8粒、沙茶醬2湯匙
- 醃肉料：生抽1湯匙、米酒1茶匙、薑蓉2茶匙、糖1/2茶匙、生粉2茶匙、清水3湯匙、胡椒粉適量、麻油適量
做法：
- 洗淨及抺乾雞肉，切成小塊，加入醃料拌勻醃20分鐘。
- 乾葱頭切薄片，青及紅辣椒去核及切小塊，豆卜對半切開。
- 將沙茶醬及乾葱片加入電飯煲內鍋。
- 鋪上雞肉、辣椒及豆卜，按煮飯鍵，完成後拌勻即可上碟。
小貼士：用暖水清洗豆卜，可去除多餘油分。
文：EH 圖：星島日報
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