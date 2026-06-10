政府7.1起派長者餐飲券！$18歎8大連鎖餐廳下午茶 大家樂/太興/美心MX
更新時間：11:55 2026-06-10 HKT
發佈時間：11:55 2026-06-10 HKT
發佈時間：11:55 2026-06-10 HKT
備受全港長者歡迎的「愛心食肆 賞你惠食」計劃來到第五輪！新一輪的活動將於7月1日回歸紀念日展開，政府會透過全港逾200間長者中心向合資格長者派發優惠券。老友記只需以超低價$18，即可到全港8間連鎖餐廳，如大家樂、太興、美心MX等享用各款豐富下午茶餐。
第五輪「愛心食肆 賞你惠食」7.1起派$18長者餐飲券！
長者$18歎8大連鎖餐廳下午茶 大家樂/太興/美心MX
為支援獨居及隱蔽長者，第五輪「愛心食肆 賞你惠食」計劃即將展開。本輪活動將經由全港逾200間長者中心，向受惠長者派發餐飲優惠券。每位合資格人士將獲發一套共8張的優惠券。由7月1日至8月31日期間，長者只需憑券，即可以$18優惠價，於8間指定連鎖食肆購買特定的下午茶套餐，包括大家樂、大快活、美心MX、太興、銀龍、麥當勞、肯德基（KFC）以及必勝客（Pizza Hut）。
是次活動提供的下午茶菜式多樣，涵蓋西式快餐與港式傳統風味，以迎合不同長者的飲食偏好。以港式連鎖品牌為例，大家樂的套餐包含花生醬西多士配精選湯粉；大快活則供應傳統的餐肉煎蛋即食麵。此外，太興亦提供具冰室特色的餐飲選擇，當中包括其招牌叉燒米粉，以及番茄濃湯雞柳淮山麵。
第五輪「愛心食肆 賞你惠食」參與集團商戶名單一覽
- 大快活：餐肉煎蛋即食麵 配熱飲
- 大家樂：花生醬西多士半份及精選湯粉 配茶或咖啡
- 太興：叉燒米粉 或 敏華番茄濃湯雞柳淮山麵 配飲品
- 美心MX：迷你燒味湯米線 配茶或咖啡
- 麥當勞：豬柳蛋漢堡 配飲品
- 銀龍飲食集團：奶油厚多士 + 迷你雪菜肉絲米粉 配熱飲
- 肯德基 KFC：辣汁蘑菇香飯 + 經典葡撻 及 百事可樂
- 必勝客 Pizza Hut：香蒜肉絲意粉 配熱飲或紙包飲品
第五輪「愛心食肆 賞你惠食」活動詳情
- 受惠對象：獨居及隱蔽長者
- 派發途徑： 透過全港超過200間長者中心派發
- 優惠期限：2026年7月1日至8月31日
- 優惠詳情： 每位受惠長者將獲發一套合共8張的優惠券。憑券可以港幣18元優惠價享用以下指定下午茶餐。
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