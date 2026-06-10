政府7.1起派長者餐飲券！$18歎8大連鎖餐廳下午茶 大家樂/太興/美心MX

備受全港長者歡迎的「愛心食肆 賞你惠食」計劃來到第五輪！新一輪的活動將於7月1日回歸紀念日展開，政府會透過全港逾200間長者中心向合資格長者派發優惠券。老友記只需以超低價$18，即可到全港8間連鎖餐廳，如大家樂、太興、美心MX等享用各款豐富下午茶餐。

第五輪「愛心食肆 賞你惠食」7.1起派$18長者餐飲券！

長者$18歎8大連鎖餐廳下午茶 大家樂/太興/美心MX

為支援獨居及隱蔽長者，第五輪「愛心食肆 賞你惠食」計劃即將展開。本輪活動將經由全港逾200間長者中心，向受惠長者派發餐飲優惠券。每位合資格人士將獲發一套共8張的優惠券。由7月1日至8月31日期間，長者只需憑券，即可以$18優惠價，於8間指定連鎖食肆購買特定的下午茶套餐，包括大家樂、大快活、美心MX、太興、銀龍、麥當勞、肯德基（KFC）以及必勝客（Pizza Hut）。

是次活動提供的下午茶菜式多樣，涵蓋西式快餐與港式傳統風味，以迎合不同長者的飲食偏好。以港式連鎖品牌為例，大家樂的套餐包含花生醬西多士配精選湯粉；大快活則供應傳統的餐肉煎蛋即食麵。此外，太興亦提供具冰室特色的餐飲選擇，當中包括其招牌叉燒米粉，以及番茄濃湯雞柳淮山麵。

第五輪「愛心食肆 賞你惠食」參與集團商戶名單一覽

大快活：餐肉煎蛋即食麵 配熱飲 大家樂：花生醬西多士半份及精選湯粉 配茶或咖啡 太興：叉燒米粉 或 敏華番茄濃湯雞柳淮山麵 配飲品 美心MX：迷你燒味湯米線 配茶或咖啡 麥當勞：豬柳蛋漢堡 配飲品 銀龍飲食集團：奶油厚多士 + 迷你雪菜肉絲米粉 配熱飲 肯德基 KFC：辣汁蘑菇香飯 + 經典葡撻 及 百事可樂 必勝客 Pizza Hut：香蒜肉絲意粉 配熱飲或紙包飲品

第五輪「愛心食肆 賞你惠食」活動詳情