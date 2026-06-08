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長者本地遊優惠！$120免濕身坐玻璃底船暢遊海下灣賞珊瑚 世界自然基金會專業導賞

旅遊
更新時間：12:39 2026-06-08 HKT
發佈時間：12:39 2026-06-08 HKT

世界自然基金會香港分會（WWF）長年致力於推動本地環境與海洋保育，其建立的水上專業研究中心深受市民與家庭旅客歡迎。今個夏日，該會特別為老友記推出限時超值長者優惠！60歲或以上的長者報名參加「珊瑚探索」生態導賞團，每位僅需$120（原價$360），便能搭乘舒適的玻璃底船觀賞珍貴珊瑚群落，享受無憂的夏日綠色之旅。

長者珊瑚遊 免落水坐玻璃底船探秘絢麗海底世界

海下灣海岸公園是香港知名的海洋生物天堂，擁有極具生態價值的海洋資源。由世界自然基金會香港分會（WWF）主辦的「珊瑚探索」生態遊，專為不想濕身落水的市民，特別是長者，設計了安全舒適的海洋導賞行程。

在約 3 小時的活動中，參加者將參觀香港唯一建於水上的海洋研究及教育中心。在這裡，大家可以近距離觀察 WWF 與香港中文大學珊瑚學院合作設立的珊瑚育養設施。隨後，長者們將登上特製的玻璃底船出海。這艘設計獨特的船隻，能讓長者們在舒適的船艙內，透過清澈的玻璃船底，直接透視海水下的蔚藍世界，將色彩斑斕的珊瑚與穿梭其中的熱帶魚盡收眼底。

WWF海下灣珊瑚探索，活動詳情及報名資訊

  • 主辦機構：世界自然基金會香港分會（WWF）

  • 活動名稱：珊瑚探索（包含往返西貢接駁巴士服務）

  • 長者優惠價每位 HK$120（60歲或以上適用）

  • 活動正價：每位 HK$360

  • 活動日期：逢星期六至日及公眾假期（農曆年初一至三除外）

  • 活動時間：上午 10:30 至 下午 1:30（活動約 3 小時，此時間未包含接駁巴士車程）

  • 穿梭巴士集合地點：西貢海濱公園公廁（紙船）旁粉紅色牆

  • 年齡限制：參加者須為 5 歲或以上（5 至 15 歲的參加者必須由成年人陪同）

  • 每團人數上限：30人

  • 步行注意事項：由海下村步行至中心需約 15 分鐘，沿途包含石級，請於出發前確保身體狀態良好，並穿著合適的運動鞋

  • 詳情及線上報名 >>按此<<

 

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