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美心皇宮長者7折優惠！壽桃包/點心拼盤軟餐$33.6起 憑長者咭/樂悠咭即享

飲食
更新時間：13:53 2026-06-08 HKT
發佈時間：13:53 2026-06-08 HKT

美心中菜向來以傳統精緻粵式點心及優雅舒適的用餐氛圍聞名，是許多家庭共享天倫之樂的首選中菜廳。為了讓有吞嚥障礙的長者重溫「一盅兩件」的飲茶時光，集團旗下粵菜酒樓美心皇宮及八月花特別推出限時「軟心膳」點心拼盤軟餐，長者憑指定證件即可尊享7折堂食優惠，輕鬆以極高性價比品嚐星級無障礙美味！

美心皇宮長者咭/樂悠咭7折！壽桃包/點心拼盤軟餐優惠$33.6起

美心皇宮長者咭/樂悠咭7折！壽桃包/點心拼盤軟餐$33.6起
美心皇宮長者咭/樂悠咭7折！壽桃包/點心拼盤軟餐$33.6起

即日起至8月31日（一）長者只需親臨美心皇宮及八月花指定分店，並出示長者咭、樂悠咭或長者八達通，即可以7折優惠價享用「軟心膳」的點心系列。其中，人氣首選的「點心拼盤」內含傳統蝦餃、燒賣、雞肉海鮮菜餃及蘿蔔糕，餡料鮮美，完美還原傳統點心的滋味，折後驚喜價只需$47.6（原價$68）。

此外，全新推出的「雙喜壽桃包」外形討喜，折後亦只需$33.6（原價$48），極具節慶氣氛的「鮑魚海參盆菜（一人份）」也即將推出，為長輩提供更多元化的美味選擇。值得一提的是，所有軟餐新鮮製作需時30分鐘，必須提前一個工作天致電分店預訂。

美心集團軟餐品牌「軟心膳」

「軟心膳」是美心集團專為患吞嚥困難人士研發的精緻照護食品牌，品質達到國際吞嚥障礙飲食標準及照護食標準指引等級。品牌打破一般軟餐的單調印象，將蝦餃、燒賣、雞肉海鮮菜餃、蘿蔔糕等經典點心，以精緻的中式造型重塑。

美心中菜「軟心膳」長者優惠

  • 優惠期限：即日起至2026年8月31日

  • 優惠對象：憑長者咭、樂悠咭或長者八達通之長者

  • 適用分店：

    • 中環美心皇宮

    • 上環美心皇宮

    • 德福美心皇宮

    • 荃灣美心皇宮

    • 屯門美心皇宮

    • 沙田美心皇宮

    • 荃新天地八月花

  • 備註：本服務及優惠只限堂食。所有軟餐新鮮製作需時30分鐘，必須提前一個工作天致電分店預訂。另需加收茶位費、前菜費及加一服務費（按原價計算）。

 

資料來源：軟心膳香港茶餐廳及美食關注組

 

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