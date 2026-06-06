旺角通達食店宣布結業！30年老字號 花園街店告別食客 網民不捨飄香咖哩辣魚蛋

繼元朗燒賣皇后突然宣布結業後，再有老牌港式小食店撐不下去。開業超過三十年的港式地道小食名店「通達食店（花園街店）」，於2026年6月1日發出結業通知，宣佈因「租約期滿」而即將「光榮結業」，讓不少多年來一直支持的食客與市民深感不捨。

30年老牌小食店 旺角花園街通達食店宣布結業

近日，有網民在社交平台上貼出了「通達食店（花園街店）」的結業告示。店家在通告中向多年來支持的顧客表達了由衷的謝意，真摯地表示：「承蒙大家於三十多年來對本店的愛戴與支持，感恩有您陪伴我們由90年代初，在葵涌廣場(商場舖)開業，及後搬遷至太子花園街(地舖)現址經營直到今天。」面對即將到來的別離，店家亦感嘆「唯天下無不散之筵席，在此懷著依依不捨的心情說再見!」，並十分珍惜最後與街坊見面的機會，呼籲「希望在餘下營業的日子裡，可以繼續見多你哋幾面!」。

僅餘油麻地碧街分店 以麻辣魚蛋、油渣麵聞名中外

這家開業逾30年的老字號，在旺角花園街及油麻地碧街均設有分店，以魚蛋、燒賣、腸粉等港式經典掃街小吃聞名，不僅是港人的美味記憶，亦是不少訪港旅客必到的體驗掃街文化地標。招牌美食當數濃郁的咖哩魚蛋跟麻辣魚蛋，醬汁在爐裡滾著，惹味的香氣在舖外四溢，令人忍不住就想來一串。此外，店裡亦有售懷舊脆油渣麵，碎碎的上海麵，鋪滿火腿、香菇、豬油渣，材料豐富，大大條泡軟後，仍帶脆香口。

網民不捨:我至愛的咖哩魚蛋

結業消息也隨即勾起大批街坊與食客的集體回憶，並對結業消息感到震驚與不捨。不少忠實食客紛紛留言，表達對這家店招牌小食的鍾愛。有網民感嘆該店的魚蛋是「我至愛的咖哩魚蛋！其他試過真係一般！不過一食就二十幾年！」，亦有忠實擁躉大讚「通達最正是咖哩魚蛋燒賣和腸粉粢飯也相當不錯」，認為這幾款小食水準極高。

除了招牌咖哩魚蛋，店內另一名物「懷舊脆油渣麵」同樣讓食客念念不忘。有多年街坊詳細描述指，該店的「油渣麵啲火腿同冬菇爆多」，料足味美，但同時強調「呢間辣魚蛋先係最正，啱心水過ymt（油麻地）果間」，對於即將失去這個美食去處感到無奈，直呼「食咗好多年，好可惜」。面對這家相伴三十載的老字號即將結業，更有網民難掩驚訝與遺憾，感嘆道「唔係呱，佢都唔做！？」。

資料來源：CC Luk

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