元朗燒賣皇后本店宣布即日結業！38年老字號與業主談判破裂 街坊不捨：宵夜又少一間

近年本港舖位租金持續高企，令不少陪伴市民成長的街頭老店面臨生存考驗。在元朗經營超過38年的知名老字號「燒賣皇后妙舒」於今日（4日）突然宣布即日正式結業。店家對突如其來結業表示遺憾，並直指是與業主談判無果所致，在結業通告中又對多年來支持的街坊深表感激。

元朗燒賣皇后妙舒突然宣布結業！街坊不捨38年老字號 盼網店繼續營運

「燒賣皇后妙舒」透過 Facebook 專頁宣布，今日（4日）將會是元朗本店最後一天服務大家，並表示很遺憾突然向公眾宣布結業消息。店家在結業公告中提到，一直期盼與業主方面商討一個「可供喘息的方案」，然而直至明天死線前「仍未能達到一個比較貼近現實的共識」，無奈之下唯有做出停業決定。

面對實體店的終結，店家言詞間對一眾食客表達無限感激，「非常感謝38年來陪伴妙舒元朗燒賣皇后成長的每一位香港人、街坊、朋友！」。雖然實體店被迫結業，但為了答謝街坊多年的支持，店家特別推出特別優惠，顧客憑今日元朗店的收據可向官方渠道登記，即可享有網店優惠。

舖位去年曾以15萬招租頂手 網民嘆：宵夜又少一間

事實上，這家扎根多年的小食名店結業早有預兆。早在去年，有網民便發現「燒賣皇后妙舒」元朗本店的舖位貼出招租告示，當時租金叫價高達每月$15萬，並不包括差餉、地租，且每月需額外支付$310管理費。當時坊間已傳出結業危機，未料雙方在最後關頭仍未能達成共識，這家老字號最終仍是不敵現實考驗。

許多街坊及網民得知結業消息後深感惋惜，紛紛留言「很可惜… 中學時好鍾意幫襯你哋，好多回憶」、「咁突然？」、「宵夜又少一間」。同時，有不少食客高度關注網店的營運方向，「網店仲做唔做？」、「急凍燒賣同魚蛋會唔會繼續出？」，期盼未來也能夠品嘗這份經典的港式風味。

傳承兩代的香菇豬肉燒賣

原名為「妙舒」的「燒賣皇后」創立於1988年，至今已屹立元朗逾38年。這家老字號以香菇豬肉燒賣起家，這款招牌產品在豬肉中特別加入了鯪魚肉，並選用優質原木菇，吃起來爽口彈牙，多年來深受食客喜愛。直到第二代掌舵人於2010年代接手，才改名為「燒賣皇后妙舒」並推出網上商店。

資料來源：燒賣皇后