旺角極尚大喜屋放題大升級！$278起3小時任食即開榴槤+松葉蟹 長者再有88折優惠

大喜屋是本港極受歡迎的日式放題連鎖品牌之一，不論是家庭聚餐或朋友聚會，均是不少食客的熱門首選。近日，極尚大喜屋位於旺角的雅蘭中心分店宣布進行菜單大升級，最平只需$278起即可在3小時內，無限量品嚐即開新鮮榴槤、北海道松葉蟹、Häagen-Dazs雪糕等，長者在指定時段更可享額外88折優惠，絕對是一眾美食愛好者不可錯過的盛宴！

旺角極尚大喜屋放題大升級！$278起任食即開榴槤+松葉蟹

3小時任食即開榴槤／北海道松葉蟹

近日，極尚大喜屋位於旺角雅蘭中心分店的日式放題迎來大升級，除了壽司刺身、北京烤鴨、燒乳鴿等原有的精緻日式料理與招牌菜式外，更全新加入任食新鮮即開榴槤。濃郁綿密的榴槤果肉香氣四溢，入口即溶，性價比極高。自助區更備有各式精緻熱食點心、黃金炸物、清甜的椰汁燉木瓜與多款Häagen-Dazs雪糕，甚至設有充滿樂趣的自助Nutella機。

若想享受更奢華的日式盛宴，食客只需額外加$80升級至放題B餐，即可無限任食鮮甜無比、口口飽滿的北海道松葉蟹。松葉蟹肉質飽滿扎實、味道極致鮮美，絲絲分明的蟹肉咬下去更是多汁清甜，絕對能滿足海鮮控的口腹之慾。此外，套餐還能品嚐到香濃芝士焗龍蝦、藍莓醬蘋果鵝肝，以及油脂豐富的拖羅與海膽三文魚籽拖羅蓉Taco。

長者專享 午市放題額外88折優惠

極尚大喜屋旺角雅蘭店的午市3小時放題由$278起，凡年滿65歲或以上並持有長者卡的長者，於星期一至日的中午時段前來惠顧午市放題，更可直接享有額外88折優惠。至於晚市2小時放題的價格，則由$298至$388不等，且以上所有消費均需另收加一服務費。

極尚大喜屋（旺角雅蘭店）

餐廳地址：旺角彌敦道625及639號雅蘭中心4樓

訂座電話：3188 8818 / 3188 8822

資料來源：極尚大喜屋日本料理-旺角分店