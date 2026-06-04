重回$10食飽飯年代！食肆齊推平價餐吸客 觀塘茶記$8雞髀飯/熟食檔$10撈麵 網民：赤貧同糧尾嘅恩物

在現今物價飛漲、動輒6、70元一餐的香港，僅僅一個$10大餅吃飽一頓飯彷彿已成歷史。然而，近期有網民分別在觀塘工業區及全港多區門市，驚喜發現$8雞髀飯及$10粥麵，讓他驚覺時光倒流，重新體驗到十蚊食飽飯的滋味，大讚這是「赤貧同糧尾嘅恩物」。

網民驚呼赤貧同糧尾嘅恩物！2大食肆齊推平價餐 重回$10食飽飯年代

有網民在 Facebook 群組「香港茶餐廳及美食關注組」分享，連鎖品牌「壽桃牌」的元朗分店售賣各款僅$10的粥麵，如柴魚花生排骨粥、豬油撈竹昇麵、豉油王炒麵等。超乎想像的低價令他當刻不禁直呼「第一次見到呢間舖真係俾佢嘅價錢嚇咗一跳」，並稱讚店內麵食表現令人驚喜，直言「呢間屬於赤貧同糧尾嘅恩物」。

壽桃牌設熟食檔 逆市推$10經典粥麵

事實上，壽桃牌一直以來都是超市常見的麵食大牌。自去年起，品牌開始在全港多個門市銷售點增設熟食小食檔，現時共有6間分店，包括元朗同樂街店、長沙灣保安道、新順福中心、錦田永隆圍等，大多坐落於民生舊區。

觀塘工廈茶記 驚現$8滷水雞髀飯

與此同時，位於觀塘開源道的茶餐廳「茶居」，同樣以震撼性的低價在區內突圍。「茶居」於去年5月上旬開張，平日主打多款港式美食。在各項餐點中，最令人矚目的莫過於其逆市推出的$8鹵水雞髀飯優惠。每碟白飯均搭配一隻飽滿多汁的鹵水雞髀，雞髀滷得鹹香入味，口感滑嫩，在物價騰飛的工業區內，堪稱店內的必點之選。

資料來源：香港茶餐廳及美食關注組