荃灣路德圍驚變深圳東門？2大內地品牌齊進駐 手打檸檬茶、鮮肉餅招牌超劖眼 街坊嘆失去原有掃街風貌

近年不少內地餐飲連鎖品牌大舉進軍香港市場，令本港飲食版圖悄然改變。近日，多名網民在荃灣路德圍一帶，發現兩間新開張的內地品牌食店相鄰而立，極高飽和度、閃亮奪目的招牌設計令街道視覺風格大變，令他們不禁直呼無法接受，感嘆昔日的美食地標已失去原有風貌。

2大內地品牌齊進駐荃灣路德圍 街坊嘆驚變東門風

有多名網民在社交平台Threads上分享荃灣路德圍的食店「變天」景象。從帖中照片可見，兩間新進駐的內地品牌相鄰開業，分別為「朱大叔檸檬茶」與「土家鮮肉餅」。兩店採用內地常見，較為鮮艷的黃色及紅色作為招牌，並加上強烈的發光裝飾，以及「一個餅一兩肉」、「功夫茶底濃 『鴨屎』也能香」等廣告牌作招徠，而門前則堆放著多個紙箱與手推車，似乎正為開張作準備。

面對如此強烈且具有內地街頭特色的視覺風格，帖主形容此番景象為「路德圍變小東門」，更有人坦言自己「不接受..還返個路德圍俾我」，流露出對昔日路德圍風貌消逝的惋惜與無奈，皆因路德圍一向匯聚多間具本地特色的小食店，就連連鎖名店「十八座狗仔粉」、曾獲米芝蓮推介的「榮安小食」，以及廣為人知的傳統老店「新宏利粥麵」等，都曾在這裡佔有一席之地，吸引大批遊客與港人特意前往「搵食」。

網民批紅底白字發光招牌超劖眼

新店的開幕與搶眼的視覺風格，隨即在網上引起了大批網民的熱烈討論與反彈。不少網民對於這種極亮、極高飽和度的招牌美學表示難以接受，紛紛留言批評「其實而家啲招牌唔發光係咪唔得㗎姐，一眼望過去無咗一半視力」、「慘慘慘！啲燈咁光，都唔知搞咩」，亦有人調侃其色彩搭配為「黃底配紅字，紅底紅字，遠睇店名係咩都唔知」。

同時，也有市民對此類店舖的食物質素與安全抱持懷疑態度，直指是「換晒啲又難食又醜又有食安擔憂嘅店」，更有人指出該舖位地理位置欠佳且流轉極快，留言表示「呢個舖位長執不特止仲冇乜生意，由我中學到而家咁大個已經見到轉咗好多唔同舖、「依個位開咩死咩，睇佢捱到幾耐」、「路德圍啲舖本身轉得好快」。

資料來源：luna.979、fansdiary_、meiko2002＠Threads