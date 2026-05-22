旺角雅蘭中心意粉屋結業！3個月連執兩間 全線撤出九龍 網民嘆時代變：80-90年代係好食嘅

近年香港餐飲業面臨轉型及淘汰潮，本地老牌連鎖餐廳的經營備受考驗。大家樂集團旗下的本地原創品牌「意粉屋」，其位於旺角雅蘭中心的分店於上星期宣告結業，標誌著該品牌全線撤出九龍區。由全盛時期逾二十間分店，到全港僅餘4間，令不少食客對童年回憶的流逝感到惋惜。

旺角雅蘭中心意粉屋 Spaghetti House低調結業

旺角雅蘭中心意粉屋 Spaghetti House低調結業。

關注香港商界發展的社交平台帳號「hkmalls」今日（5月22日）在 Threads 上發佈消息，指「大家樂旗下意粉屋今年再次縮減分店網絡，繼將軍澳Popcorn後，旺角雅蘭中心分店經已結業」。該平台指出，原舖位的「下手租户為四洲特許經營的日本居酒屋鳥貴族」。

記者聯絡雅蘭中心客務處查詢，獲證實「意粉屋」已於上星期結業。原有舖位現時正進行裝修，將由另一間日本菜餐廳進駐。

創立47年本地品牌 全港僅剩4間

「意粉屋」屬於大家樂集團旗下，於1979年創立，定位為意式連鎖餐廳，主打薄餅及意粉。據網上資料顯示，該品牌全盛時期曾擁有26間分店。然而，近兩年其分店網絡變動頻繁，灣仔店於2025年初結業，將軍澳Popcorn店亦於數月前關閉。如今短短3個月後，旺角店亦宣告結業。現時全港僅剩下4間分店，包括沙田新城市廣場、荃灣廣場、銅鑼灣翡翠明珠廣場及太古城中心，九龍區已不再設有分店。

網民慨嘆「8-90年代意粉屋係貴野來」

旺角「意粉屋」的結業引發網民熱烈討論，不少人懷念昔日的質素，表示：「細個個陣8-90年代，意粉屋貴野來，我好鐘意飲佢個酥皮湯」及「80-90年代嘅意粉屋係好食嘅，但之後就越來越差……」。

有網民悲觀預測，「我想呢個品牌會完」。但同時亦有不少食客對其表示支持，認為「其實Spaghetti House啲嘢唔差，小朋友都鍾意，感覺亦乾淨」。甚至有網民感嘆：「其實意粉屋啲野好味架，雅蘭分店係難得煮得好味又唔太貴，可惜已經執埋」，並建議「如果長期有芝士火鍋食，我覺得生意會好好多」。