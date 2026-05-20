沙田火炭熟食市場暫緩清拆！人氣大排檔獲邀續約3年 繼續食到沙田雞粥/乳鴿

原定面臨全面清拆的沙田火炭東、西熟食市場，近期清拆安排出現變動。食環署最新確認，將邀請攤檔租戶續租，令該處的熟食市場得以繼續營運至2029年，為租戶及居民帶來了發展的緩衝期。

沙田火炭熟食市場暫緩清拆 泰源、津津等人氣大排檔獲邀續約3年

政府過去曾宣布會於2024年底起，全面清拆火炭東、西熟食市場，並擬於原址興建政府聯用綜合大樓，以配合2019年《施政報告》中所提倡的「一地多用」發展模式。然而，隨著租戶現時的營運期即將屆滿，食環署最新指出，目前正邀請相關租戶辦理新租約的簽署手續。新租約將由2026年7月1日起生效，為期3年，直至2029年屆滿。

4大必食人氣排檔 馳名沙田雞粥/乳鴿

屹立沙田多年的火炭熟食市場充滿地道港式大牌檔風味，其中最廣為人知的美食便是馳名的沙田生滾雞粥與脆皮乳鴿。市場內有四大必食的人氣大排檔，包括擁有逾三十年歷史的「津津食家」，以及深受街坊及中大學生歡迎的「泰源大排檔」。另外，位於西熟食市場的「御膳廚房」主打多款鑊氣小菜與海鮮，更曾是ViuTV劇集的取景地；而「老香港食家」除了供應各式晚市小菜外，招牌蔥油雞飯亦是附近上班族的午餐首選。

資料來源：沙田區議會