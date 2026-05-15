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沙田偉華中心還原《寒戰1994》啟德機場！立案法團貼告示1句笑爆網民：套戲我有份㗎

生活百科
更新時間：15:20 2026-05-15 HKT
發佈時間：15:20 2026-05-15 HKT

由十多位影壇巨星聯袂主演的警匪巨作《寒戰1994》上映至今逾十日，港澳兩地累積票房已強勢突破 2,500 萬港元。除了節奏緊湊的劇情令觀眾大呼過癮，戲中一幕高度還原90年代的啟德機場亦成為焦點，這個充滿年代感的場景，正是取景自「沙田偉華中心地下」。近日，偉華中心立案法團於大堂貼上告示，親解拍攝地點正是位於屋苑第2座地下大堂，惟當中1句意外引起網民熱議，不少網民爆笑留言，「套戲我有份㗎！」、「多謝偉華中心！」即看下文了解詳情。

沙田偉華中心還原《寒戰1994》啟德機場！ 立案法團貼告示1句笑爆網民

電影《寒戰1994》講述1997年回歸前夕警界、商界與黑道之間的激烈角力，其中一幕重現90年代啟德機場離境大堂場景，被網民發現拍攝地正是位於「沙田偉華中心地下」，經過劇組一番「巧手」翻新，加裝昔日標誌性的黃色告示牌和經典座椅，再配合飾演空姐與乘客的臨時演員，最終成功將商場化身為機場大堂。

隨著電影熱映，近日有網民發現偉華中心立案法團在大堂貼上告示，正式向住戶解釋，電影《寒戰1994》及其續集《寒戰1995》中的「啟德機場」場景，均於2024年7月中旬在該屋苑第二座地下大堂取景，更在末段提到：「希望各業戶能明白，偉華中心也曾為本地電影製作出過一分力。」更附上多張拍攝現場的照片。

網民爆笑：套戲我有份㗎！

告示未段仿似「認叻」的語氣，意外引起大批網民爆笑，「偉華中心：媽咪你睇吓！我有份上電視啊，套戲我有份架！」、「多謝偉華中心」、「我係沙田友，感到光榮」、「偉華法團有啲可愛」、「法團有份keep到大廈咁舊，抵讚」、「用心良苦呀，振興香港電影業。」

圖片及資料來源：FacebookThreads

文：Y

延伸閱讀：《寒戰1994》神還原90年代啟德機場 網民揭真身原來係沙田舊商場 大改造後獲讚：神級美術

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