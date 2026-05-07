Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

《寒戰1994》神還原90年代啟德機場 網民揭真身原來係沙田舊商場 大改造後獲讚：神級美術

影視圈
更新時間：12:00 2026-05-07 HKT
發佈時間：12:00 2026-05-07 HKT

集逾10位影壇巨星領銜主演的警匪鉅作《寒戰1994》，已於5月1日在香港上映，電影上映3日累計票房已火速衝破1500萬，氣勢如虹。電影中除以1997年回歸前的警界、商界與黑道角力為賣點外，戲中逼真的「啟德機場」場景，近日更在社交平台引發熱烈討論。

電影《寒戰1994》佈置精巧

昔日位於九龍城的啟德機場已於1998年走入歷史，但《寒戰1994》成功帶領觀眾時光倒流。有細心的網民在Threads上發帖文，對比電影劇照與現實場景，赫然發現戲中的啟德機場的離境大堂，原來在「沙田偉華中心地下」取景拍攝。

劇組透過精巧的美術佈置，在商場內加裝標誌性的黃色告示牌、經典機場排椅，並安排大量穿上空姐制服及攜帶行李的臨時演員，成功將商場變為機場大堂。更有網民留言，透露兩年前曾途經現場，見到有電影劇組正在取景，也有網民表示：「原來個陣係拍寒戰…拍個日下晝見到佢哋搭個景覺得勁似」。

相關閱讀：寒戰 1994丨上映3日票房衝擊1500萬 吳慷仁被謝君豪連環掌摑拍完要敷冰 吳彥祖郭富城劉俊謙齊晒舊照洗版造勢

電影《寒戰1994》的官方社交網小編轉發帖文：「呢個景真係太靚太靚，製片組同美術道具所有同事，你哋好厲害」。而有份演出《寒戰1994》的出爐金像影后廖子妤也大讚：「好犀利，佩服美術指導」。

電影《寒戰1994》網民盛讚

不少網民留言盛讚電影《寒戰1994》劇組：「偉華真係好似停留咗喺90年代」、「搵景果個真係勁」、「犀利，咁都起到個景」、「唔怪得睇嘅時候覺得唔似純CG，原來係善用舊商場搭實景」、「劇組場景啲人觀察力好強」、「你講咗出嚟之後， 搞到我每次行落去搭巴士都好似穿越咁樣」等。

相關閱讀：寒戰1994丨特訓花絮公開 劉俊謙大半身拋出車外頭部與路面僅距數吋 與王丹妮打到尾零替身獲讚「能文能武」

電影《寒戰1994》演員陣容逐個睇：

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者搭深圳地鐵有新規例？免費乘車需出示指定證件 網民︰個個站都睇得好緊
長者搭深圳地鐵有新規例？免費乘車需出示指定證件 網民︰個個站都睇得好緊
旅遊
21小時前
保溫杯未壞都要換？日本大廠教2大檢查指標 忌用1種清潔劑清洗
保溫杯未壞都要換？日本大廠教2大檢查指標 忌用1種清潔劑清洗
食用安全
8小時前
秀茂坪寶達邨七旬離婚夫婦倒斃單位 警改列謀殺及自殺
01:57
寶達邨七旬離婚夫婦倒斃單位 警改列謀殺及自殺
突發
7小時前
寶達邨雙屍｜男死者疑鈍物殺妻後上吊亡 8年前喪子 離婚「不歸路」感絕望
01:57
寶達邨雙屍｜男死者疑鈍物殺妻後上吊亡 8年前喪子 離婚「不歸路」感絕望
突發
3小時前
18歲少女涉誘騙4網友到元朗荒郊劫財 2男女被逼自慰舔陰 少女與六旬的士司機否認搶劫4罪受審
18歲少女涉誘騙4網友到元朗荒郊劫財 2男女被逼自慰舔陰 少女與六旬的士司機否認搶劫4罪受審
社會
23小時前
內地年輕人掀「毛坯房」熱潮 90後醫生只花1萬裝修 水泥牆變天然畫板
內地年輕人掀「毛坯房」熱潮 90後醫生只花1萬裝修 水泥牆變天然畫板
家居裝修
2026-05-06 15:05 HKT
「等一齊執笠啦！」買筆嫌貴咒罵文具舖 罕見引大批零售店老闆洗版控訴：香港實體零售已成笑話？｜Juicy叮
「等一齊執笠啦！」買筆嫌貴咒罵文具舖 罕見引大批零售店老闆洗版控訴：香港實體零售已成笑話？｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
79歲蕭芳芳罕談早逝博士爸爸 豁達面對遺傳病 雙耳失聰多年日夜受一情況折磨
79歲蕭芳芳罕談早逝博士爸爸 豁達面對遺傳病 雙耳失聰多年日夜受一情況折磨
影視圈
6小時前
富豪3000萬Full Pay誤買半山極凶宅 難用「經紀隱瞞」為由踢契 大律師教3招自保
富豪3000萬Full Pay誤買半山極凶宅 難用「經紀隱瞞」為由踢契 大律師教3招自保
樓市動向
9小時前
初級大人必學！香蕉買返屋企唔好直接食？坊間實測趕走果蠅 靠呢個「平價神物」
食用安全
4小時前