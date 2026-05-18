羲和雅苑北京烤鴨低至4折！$198起食烤鴨  半價歎龍蝦+鮑魚小菜

著名京菜館「羲和雅苑」以傳承精緻中國菜及年銷量逾70萬套的招牌北京烤鴨聞名，遴選名廚主理，一直深受廣大食客歡迎。近日該餐廳推出快閃餐飲優惠，只需低至4折（每位 $198 起），即可品嚐招牌「會跳舞的烤鴨」七品歡聚套餐；更有半價歎龍蝦鮑魚盛宴，4人同行再送精選海皇羹或飲品，絕對是親朋好友聚餐的首選！

羲和雅苑北京烤鴨低至4折！體驗八寶盒新食法

羲和雅苑的烤鴨之所以被譽為「會跳舞的烤鴨」，全因其獨特且創新的品嚐方式。餐廳嚴選地道北京鴨，以天然穀物飼料精心餵養，再經過50分鐘的高溫烤製以逼出多餘油脂，令鴨肉香氣四溢、外皮酥脆。廚師會精湛地片出最精華的88片鴨肉，食客可將鴨胸脆皮蘸上跳跳糖，感受在舌尖上跳動的奇妙滋味；或以鴨胸嫩肉配搭秘製芥末醬。此外，鴨腿肉更可搭配旋轉八寶盒內的各式配料同吃，將傳統京菜的美味發揮得淋漓盡致。

半價歎椒鹽龍蝦+鮑參肚盛宴

對於追求極致享受的食客，強烈推介「羲和馳名烤鴨·龍蝦鮑魚盛宴」。此套餐現推出快閃半價優惠，每位僅需 $398，即可大啖肉質鮮嫩的椒鹽花龍蝦（兩位壹隻）及入味的冰鎮/磯煮鮑魚。套餐更包羅蔥燒海參、黃扒魚肚及特色酸菜鮮龍躉片等矜貴海鮮菜餚。顧客凡於晚上8點後入座，更可免收套餐服務費！此外，若單筆預訂4位，馳名烤鴨更可選擇免費升級為香氣奢華的黑松露烤鴨。

$198/位小菜套餐 品嚐多款京菜

若想以超值價錢品嚐豐富菜式，「羲和招牌烤鴨·七品歡聚套餐」絕對是高性價比之選。套餐只需 $396/2位（平均每位 $198），低至原價4折！除了半隻招牌烤鴨，還涵蓋了多款地道小菜，包括惹味的乾隆白菜、香濃的和牛粒乾扁口磨及酸甜開胃的鳳梨咕嚕肉。尖沙咀及東涌店的顧客可享用蒜泥金皮蛋，中環店則供應黃花小魚乾。現凡單筆訂單預訂4位，更免費贈送松露海皇羹（4位）、啤酒（4罐）或汽水（4罐）三選一，絕對不容錯過。

優惠期 (預訂期)： 2026 年 5 月 19 日 15:00 至 5 月 25 日 23:59

用餐日期： 2026 年 5 月 20 日至 2026 年 6 月 30 日

入座時間： 午市 12:00 / 14:00；晚市 18:00 / 20:00

附加收費注意事項： 七品歡聚套餐： 另收取茶位費及服務費 $50/2位（需於現場收取） 龍蝦鮑魚盛宴： 另收取茶位費及服務費 $40/位（需於現場收取；晚上 8 點後入座可免收套餐服務費）



適用分店地址：

尖沙咀店：尖沙咀廣東道 3-27 號海港城海運大廈 2 樓 OTE203 號舖

東涌店：東涌達東路 20 號東薈城名店倉 4 樓 417 號舖

中環店：中環皇后大道中 139 號 The L. Place

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