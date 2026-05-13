Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

連鎖酒家食長腳蟹藏「魔鬼細節」!? 港男批注定要交智商稅：酒樓染上一個壞習慣

飲食
更新時間：15:15 2026-05-13 HKT
發佈時間：15:15 2026-05-13 HKT

近年，到連鎖酒家享用阿拉斯加長腳蟹，是不少市民聚餐的新選擇。不過，有港男就在社交平台控訴酒樓的長腳蟹優惠，指不少推廣都有指定重量，客人只有在享用「蟹仔」時獲得優惠價，而對只想品嚐更肥美大蟹食客而言，形同「智商稅」。

港男轟連鎖酒樓賣長腳蟹 暗藏「魔鬼細節」 ：隨時交智商稅

有網民在社交平台群組「香港街市魚類海鮮研究社 」上分享個人經歷，指留意到「越來越多酒樓酒家染上一個壞習慣」，便是在長腳蟹推廣海報上，以細小字體列明優惠限制。事主認為，若消費者沒有留意，便很容易需要「交智商稅」。

該網民指出，酒樓的皇帝蟹優惠「永遠只限 “四斤以下” 嘅蟹仔」，形容這些蟹「太細隻又瘦猛猛（瘦蜢蜢）冇乜肉食」。若想選擇較大隻、肉質更豐富的長腳蟹，優惠便「馬上與你無關」，價格級數跳升，每斤可能「多收你70蚊 (仲要加一)」。事主坦言這種做法讓他有在繳交「富人稅」的感覺。他總結其經歷並向其他網民提問：「佢哋咁樣你會唔會幫襯？」。

網民反指酒樓做法正常

帖文一出，隨即引發網民熱烈回應，然而大部分留言的意見與事主相左。不少網民認為，酒樓在海報上「其實寫得好清楚」、「其實大部分優惠都係會有條款，正路係要睇，唔明就問」，不存在誤導問題，消費者在光顧前應先了解清楚條款。亦有網民從市場角度分析，指出海鮮「越大隻越貴」是普遍現象，認為「細隻同大隻都優惠緊俾你」、「買活蟹都係咁上下價，依家仲要整埋比你食」，價格不同實屬正常。

延伸閱讀：長腳蟹2026｜$198/斤阿拉斯加蟹回歸！6大酒樓優惠推介 陶源/利東/稻香 1間配片皮鴨最抵食

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
樂風創辦人周佩賢輕生 疑百億王國陷財困 曾靠「輕資產」發圍 旗艦商廈淪銀主盤
01:53
樂風創辦人周佩賢輕生 疑百億王國陷財困 曾靠「輕資產」發圍 旗艦商廈淪銀主盤
商業創科
15小時前
李修賢轟李泳漢「王八蛋」竟被嘲？斥唔做嘢靠父幹 爆李家鼎一生勞碌養施明
李修賢轟李泳漢「王八蛋」竟被嘲？斥唔做嘢靠父幹 爆李家鼎一生勞碌養施明
影視圈
18小時前
九龍城43歲女子家中燒炭亡 據悉為樂風集團創辦人周佩賢
01:53
九龍城43歲女子家中燒炭亡 據悉為「楚撚記 」老闆、樂風集團創辦人周佩賢
突發
16小時前
子母®扎根香港營養教育十三載 以微小習慣成就下一代大健康
企業資訊
2026-05-12 08:00 HKT
李泳漢老婆Conny急鎖社交網避風頭？李泳豪揭爸爸李家鼎中圈套 錄音流出與大新抱有關
李泳漢老婆Conny急鎖社交網避風頭？李泳豪揭爸爸李家鼎中圈套 錄音流出與大新抱有關
影視圈
20小時前
樂風集團證實創辦人周佩賢離世 讚揚生前致力貢獻地產界 訪問曾說「逆市中已盡力」
樂風集團證實創辦人周佩賢離世 讚揚生前致力貢獻地產界 訪問曾說「逆市中已盡力」
商業創科
4小時前
謝霆鋒、張栢芝傳在港世紀會面  扒房影片洩密衝上熱搜  育有兩子被封圈中離婚模範
謝霆鋒、張栢芝傳在港世紀會面  扒房影片洩密衝上熱搜  育有兩子被封圈中離婚模範
影視圈
6小時前
太子花墟超羣餅店5.17結業！屹立近60年 為全港首間西餅店 店員證實：租約期滿
超羣餅店太子花墟店結業！屹立60年 為全港首間西餅店 店員證實：租約期滿
飲食
3小時前
觀塘新商場「三布目Scramble Hill」將開幕！180+商戶進駐 一田/松屋/雲川米線陸續登場
觀塘新商場「三布目Scramble Hill」將開幕！180+商戶進駐 一田/松屋/雲川米線陸續登場
時尚購物
2026-05-12 15:26 HKT
伍仲衡創作《PK之王》諷李泳漢「靠父蔭廢柴」 被網民插冇同理心：鼎爺已好傷心
伍仲衡創作《PK之王》諷李泳漢「靠父蔭廢柴」 被網民插冇同理心：鼎爺已好傷心
影視圈
22分鐘前