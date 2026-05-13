連鎖酒家食長腳蟹藏「魔鬼細節」!? 港男批注定要交智商稅：酒樓染上一個壞習慣

近年，到連鎖酒家享用阿拉斯加長腳蟹，是不少市民聚餐的新選擇。不過，有港男就在社交平台控訴酒樓的長腳蟹優惠，指不少推廣都有指定重量，客人只有在享用「蟹仔」時獲得優惠價，而對只想品嚐更肥美大蟹食客而言，形同「智商稅」。

港男轟連鎖酒樓賣長腳蟹 暗藏「魔鬼細節」 ：隨時交智商稅

有網民在社交平台群組「香港街市魚類海鮮研究社 」上分享個人經歷，指留意到「越來越多酒樓酒家染上一個壞習慣」，便是在長腳蟹推廣海報上，以細小字體列明優惠限制。事主認為，若消費者沒有留意，便很容易需要「交智商稅」。

該網民指出，酒樓的皇帝蟹優惠「永遠只限 “四斤以下” 嘅蟹仔」，形容這些蟹「太細隻又瘦猛猛（瘦蜢蜢）冇乜肉食」。若想選擇較大隻、肉質更豐富的長腳蟹，優惠便「馬上與你無關」，價格級數跳升，每斤可能「多收你70蚊 (仲要加一)」。事主坦言這種做法讓他有在繳交「富人稅」的感覺。他總結其經歷並向其他網民提問：「佢哋咁樣你會唔會幫襯？」。

網民反指酒樓做法正常

帖文一出，隨即引發網民熱烈回應，然而大部分留言的意見與事主相左。不少網民認為，酒樓在海報上「其實寫得好清楚」、「其實大部分優惠都係會有條款，正路係要睇，唔明就問」，不存在誤導問題，消費者在光顧前應先了解清楚條款。亦有網民從市場角度分析，指出海鮮「越大隻越貴」是普遍現象，認為「細隻同大隻都優惠緊俾你」、「買活蟹都係咁上下價，依家仲要整埋比你食」，價格不同實屬正常。

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