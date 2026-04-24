長腳蟹2026｜$198/斤阿拉斯加蟹回歸！6大酒樓優惠推介 陶源/利東/稻香 1間配片皮鴨最抵食

饕客對阿拉斯加蟹長腳蟹的愛，不分季節。雖然炎炎夏日並非傳統品蟹旺季，但正因如此，不少酒樓食肆反而會推出震撼優惠，讓一眾愛吃的香港市民，能以親民價格享受素有「蟹中之王」美譽的阿拉斯加長腳蟹。以下六間酒家，既有低至$198/斤的震撼優惠，亦有抵食的套餐選擇，讓大家能輕鬆規劃一場美味又實惠的海鮮盛宴。

1. 陶源酒家：震撼價$198/斤

陶源酒家的長腳蟹震撼價$198一斤。 (資料圖片)

若要數現時全城最抵食的長腳蟹，陶源酒家的$198一斤絕對是無出其右的震撼價。這個價格對於預算有限，但又想品嚐高品質長腳蟹的市民來說，無疑是極大的喜訊。酒家精選肥美靚蟹，隻隻新鮮生猛，啖啖鮮味。長腳蟹於晚市堂食供應，建議致電心儀分店確認優惠詳情及預訂。

陶源酒家長腳蟹優惠

2. 利東集團：抵食長腳蟹+片皮鴨套餐

利東集團推出的長腳蟹套餐是性價比之選。

利東集團旗下的利榮軒、利東軒等酒家，今夏的晚市推廣同樣誠意十足。若想簡單嚐鮮，可選擇$198一斤的優惠價（適用於四斤以下長腳蟹）。但若論性價比，其「生猛長腳蟹四至六人套餐」則更為吸引，優惠價只需$1,988（原價$2,688），便可享用一隻約四斤重的長腳蟹，以及一隻京式片皮鴨、豐料燉靚湯、星洲醬皇海蝦煲、豉香荷葉飯等總共七道菜式，與家人朋友分享，體面又豐盛。

利東集團長腳蟹優惠

3. 海鱻城：一蟹歎盡三款風味

海鱻城推出$288一斤的一蟹三食。

位於樂富的海鱻城，以$288一斤的價格，為食客帶來獨特的「一蟹三食」體驗。其主理人「在哥」表示，此舉是希望街坊能以實惠價錢，品嚐到廚師的精湛手藝。三種食法包括：以牛油起鑊爆香的「油鹽焗蟹腳」、以薑蔥及黑白胡椒爆炒以驅除濕氣的「薑蔥黑白胡椒炒蟹身」，以及用蟹膏精華炮製的「蟹蓋蒸水蛋」，一次過品嚐既香口又鮮甜的三款食法。

海鱻城長腳蟹優惠

預訂電話：2688 0908

地址：樂富聯合道198號樂富廣場B區UG2層U206-U209號舖

備註：建議預先訂座

4. 海港飲食集團：鮮甜長腳蟹$238/斤

海港酒家阿拉斯加長腳蟹優惠價$238一斤。

海港飲食集團以$238一斤的優惠價，主打鮮甜肉嫩的阿拉斯加長腳蟹。其分店遍佈港九新界，非常方便，無論是家庭晚餐還是朋友小聚，都是一個可靠的選擇。想吃得簡單一點，清蒸長腳蟹已能嚐到其最原始的鮮味。

海港酒家長腳蟹優惠

預訂電話：3516 8200

備註：此優惠價僅限堂食，外賣及廳房需每斤另加$40。堂食另收茶芥及加一服務費。

5. 稻香集團：$268/斤選擇多

稻香集團旗下酒家的長腳蟹賣$268一斤。

作為香港人最熟悉的飲食集團之一，稻香亦加入了長腳蟹的優惠戰團，推出$268一斤的價格。稻香集團分店網絡廣泛，幾乎遍佈全港各區，對於不願長途跋涉的長者和市民而言，在家附近就能找到分店，十分便利。

稻香長腳蟹優惠

6. 金苑酒家：孖寶組合夠體面

金苑酒家的長腳蟹「孖寶組合」非常抵食。

位於旺角的金苑酒家，以「孖寶抵食組合」作招徠，特別適合家庭聚餐。食客可選「阿拉斯加長腳蟹配得米脆皮皇子豬（$898）」或「阿拉斯加長腳蟹配北京片皮鴨兩食（$798）」兩款組合。每款套餐包含的長腳蟹都有約四斤重，原隻清蒸鮮味十足。相較單點長腳蟹每斤$498的價格，套餐顯得格外划算。與親友一同享用原隻清蒸的長腳蟹，再配上香脆的燒豬或片皮鴨，絕對是一場滿足的味覺享受。

金苑酒家長腳蟹優惠

預訂電話：2152 1108

地址：九龍旺角彌敦道655號 胡社生行4樓 (旺角港鐵站E1出口右側)

備註：優惠只限堂食，並需提前一天預訂。另收茶芥、酸菜及加一服務費。

溫馨提示：以上所有優惠及價格均以各酒樓食肆最新公佈為準。