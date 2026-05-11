灣仔萬麗酒店自助餐65折！全新鴨饌主題Buffet $396起任食油封鴨腿/鴨肝/片皮鴨/龍蝦
更新時間：11:30 2026-05-11 HKT
發佈時間：11:30 2026-05-11 HKT
發佈時間：11:30 2026-05-11 HKT
香港萬麗海景酒店的自助餐餐廳 Food Studio 一向以「美食藝術工作室」聞名，將烹飪視為藝術創作，為食客帶來一場又一場的味覺盛宴。最近，Food Studio推出低至65折的優惠價格，盡情品嚐5月全新「鴨軸盛宴」主題自助餐，以親民價格享受一趟奢華的味蕾之旅。
灣仔萬麗酒店自助餐65折優惠！全新鴨饌主題Buffet
$396起任食油封鴨腿/鴨肝/片皮鴨/龍蝦
香港萬麗海景酒店的Food Studio於近日全新推出「鴨軸盛宴」自助午餐，將鴨肉的萬千變化融入環球美食，除了冰鎮海鮮，更帶來一系列主題驚喜。重點推介口感絲滑的「鴨肝慕斯」，以及外脆內嫩的經典法國菜「陳年黑醋油封鴨腿」。此外，鮮嫩的「香烤和牛」等回本之選，同樣讓您的午餐體驗極盡豐盛。
自助晚餐的菜式更顯奢華，將「鴨軸盛宴」主題發揮得淋漓盡致。焦點菜式「鴨肝配片皮鴨伴夏季黑松露」，將中西食材創意結合，帶來無與倫比的奢華口感。另一亮點「新鮮蒸焗龍蝦」則完美呈現海鮮的原汁原味，肉質爽彈鮮甜。多款精緻菜餚，配上無限暢飲的飲品及啤酒，為食客締造一個難忘的夜晚。
灣仔萬麗酒店自助餐優惠詳情
- 餐廳地址：灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店閣樓 Food Studio
- 供應時間：
- 自助午餐：12:00 - 14:30
- 自助晚餐：18:30 - 21:30
- 優惠預訂期： 即日起至2026年5月17日
- 適用餐飲期： 即日起至2026年6月30日
- 優惠詳情：
- 【自助午餐｜KKday 獨家65折優惠】
- 星期一至五：$396/位 (原價 $581/位)
- 星期六、日及公眾假期：$449/位 (原價 $581起/位)
- 【自助晚餐｜KKday 獨家75折優惠】
- 星期一至四：$721/位 (原價 $933/位)
- 星期五至日及公眾假期：$781/位 (原價 $933起/位)
- 【自助午餐｜KKday 獨家65折優惠】
- 預訂網站：>>按此<<
- 條款及細則：
- 以上價格已包括原價加一服務費。
- 優惠受條款及細則約束，詳情請參閱預訂網站。
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