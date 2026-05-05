香港黃金海岸酒店聆渢咖啡廳買一送二！自助餐低至$173/位 歎燴牛肋條/黑毛豬叉燒/花膠撈麵

坐擁無敵海景的香港黃金海岸酒店，其聆渢咖啡廳向來是親子遊及情侶享用悠閒餐飲的熱門地點。最近，餐廳推出全新的亞洲風味盛宴主題自助餐，並有極吸引的買一送二快閃優惠，讓食客能以超抵價錢品嚐多國菜式。其中自助午餐優惠後人均只需$173起，而晚餐則可任食慢烤和牛、蜜汁焗黑毛豬叉燒及火山風味豬肋骨等，絕對是近期不容錯過的餐飲亮點。

5月6日3pm開搶

【香港黃金海岸酒店聆渢咖啡廳 ｜快閃優惠】自助餐買一送二

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黃金海岸酒店自助餐買一送二！$173/位起歎慢烤和牛/燴牛肋條/蜜汁黑毛豬叉燒

黃金海岸酒店聆渢咖啡廳這次推出的全新自助晚餐菜式非常豐富，以多款重量級熱葷為主打，如肉食愛好者必試的慢烤和牛肩胛肉、蜜汁焗黑毛豬叉燒、松露香草西班牙小羊側腹骨及火山風味豬肋骨，全部都是回本之選。另外還有矜貴的花膠螺片鮑汁撈麵、安格斯牛橫隔肌、韓式醬燒牛仔骨及日式醬燒白鱔等，選擇琳瑯滿目。甜品更有招牌芒果拿破崙、港式雞蛋仔、朱古力噴泉及Häagen-Dazs 雪糕杯。

如喜歡實惠一點，自助午餐的CP值同樣高。菜式貫穿亞洲主題，海鮮迷可盡享新鮮紐西蘭青口、白蜆、翡翠螺及海蝦，回味無窮。熱葷方面，經典的匈牙利燴牛肋條燜煮入味，還有充滿地道特色的豬腳薑醋、糯米飯及香辣酥炸雞等，每款都讓人食指大動。

【香港黃金海岸酒店聆渢咖啡廳 ｜快閃優惠】聆渢咖啡廳自助午餐 買一送二（送一位成人 + 一位小童）



【香港黃金海岸酒店聆渢咖啡廳 ｜快閃優惠】聆渢咖啡廳自助晚餐 買一送二（送一位成人 + 一位小童）