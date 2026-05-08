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北京樓片皮鴨優惠套餐！人均$200有找歎米芝蓮級京菜 網民大讚：服務一百分

飲食
更新時間：19:22 2026-05-08 HKT
發佈時間：19:22 2026-05-08 HKT

歷史悠久、家喻戶曉的「北京樓」，是許多香港家庭聚餐的星級之選，以其正宗的京菜和馳名的片皮鴨深受食客愛戴。最近，位於元朗YOHO MALL的北京樓推出「全日孖寶優惠」，讓顧客能以震撼的優惠價錢，品嚐餐廳的多款招牌菜式，例如經典的「北京填鴨」配小菜，套餐價僅需$288，消息一出，旋即引來網民熱烈討論，大讚「好平」、「抵食」！

北京樓$200起歎兩餸套餐 片皮鴨/黃花魚/羊肋排任揀

位於元朗YOHO MALL的北京樓推出「全日孖寶優惠」。
位於元朗YOHO MALL的北京樓推出「全日孖寶優惠」。

這次「全日孖寶優惠」誠意十足，精選了四款超值的二人套餐。每款套餐均包含一道葷菜和一道素菜，定價由$198至$288不等。食客可以根據個人喜好，選擇心儀的組合。

  • A餐「北京填鴨」($288)： 作為鎮店之寶，北京樓的片皮鴨絕對不容錯過。師傅將烤至金黃酥脆的鴨皮片下，搭配柔嫩的鴨肉、青瓜、京蔥和薄餅同吃，口感層次豐富，滿口油香。套餐還附有清爽的「蟲草花萵苣絲」，正好平衡鴨肉的豐腴感。

  • C餐「孜然羊肋排」($208)： 另一款備受網民推薦的菜式，羊肋排以孜然等香料烤製，肉質軟嫩多汁，羶味不重而充滿香氣。套餐搭配的「芙蓉明蝦」，是以嫩滑的賽螃蟹蛋白，配上爽口彈牙的大蝦，口感清淡鮮美，是老少咸宜的選擇。

  • 其他精選組合： 喜歡香口菜式的可以選擇「戈壁風沙雞」配「腿茸奶油津白」($198)，或者「黑醋黃花魚」配「黃金三鮮燴豆腐」($268)，同樣是經典的配搭。

優惠推出後，不少網民在社交平台分享食後感，除了對食物味道讚不絕口，更一致稱讚餐廳的服務態度。有網民留言指「服務一百分」、「坐得舒服」，認為在如此舒適的環境下，享用高水準的菜餚，性價比極高，「每個人平均都唔使$200」。更有食客表示，趁著母親節前夕帶父母前往，全家都吃得非常滿意，絕對是慶祝節日的最佳選擇。

 

北京樓「全日孖寶優惠」

  • 餐廳： 北京樓 (元朗YOHO MALL店)

  • 地址： 元朗元龍街9號YOHO MALL I L1樓1058號舖

  • 優惠時段： 星期一至五 11:30-15:30 及 18:00-22:00 (公眾假期除外)

  • 優惠詳情：

    • A. 北京填鴨 (半隻) + 蟲草花萵苣絲 (例) $288

    • B. 黑醋黃花魚 (1條) + 黃金三鮮燴豆腐 $268

    • C. 孜然羊肋排 (例) + 芙蓉明蝦 (例) $208

    • D. 戈壁風沙雞 (半隻) + 腿茸奶油津白 $198

  • 條款及細則：

    • 優惠只適用於堂食散座。

    • 須另收茶位費、前菜費及加一服務費 (以原價計算)。

    • 每檯每次可揀選兩款孖寶優惠，並可與「晚市主餐牌75折」並用。

    • 不可與其他信用卡推廣、折扣優惠及飛行里數獎賞同時使用。

    • 詳情請向餐廳查詢，美心食品有限公司保留最終決定權。

 

同場加映：元朗松記燒鵝重開！30年老字號一度結業 進駐金記燒臘舊舖位 曾陷天價粉葛湯爭議

 

 

 

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