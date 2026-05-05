五一遊港內地旅客回鄉呻「香港回來啥都變好吃了」 小紅書網友點出飲食業3大死症

五一黃金周期間，大批內地旅客訪港，除了跑景點打卡拍照，體驗素有「美食天堂」之稱的香港，亦是重要環節。然而，一位來自浙江的旅客在社交平台小紅書上發文，指香港食物「又貴又不好吃」，感嘆回家後「啥都变好吃了」。這番言論迅速在網上發酵，引發兩地網民廣泛討論。

浙江網友五一遊港後稱「啥都變好吃」

內地五一長假期，一名IP標註來自浙江的網民在遊港後，卻於小紅書平台反映對香港的飲食體驗感到失望，帖文以「香港回來啥都變好吃了」為題，直言旅程顛覆了香港作為美食之都的普遍印象。

該名旅客在帖文中表示，在香港的兩天時間裡，「真的沒有吃到什麼驚絕的食物」。她認為，即使有些食物味道尚可，但考慮到其高昂的價格，也變得「普通了」。事主總結這次經歷，感慨地表示回家後發現「真的什麼都好吃，又便宜又好吃」，形成強烈對比。

網民紛紛感慨：不好吃的貴，好吃的更貴

帖文一出，隨即獲得大量關注及網民回應，不少有類似經歷的內地旅客表示認同，亦可以將他們對香港餐飲的意見歸納為以下幾點：

性價比偏低：這是最多網民提及的問題。普遍認為香港餐飲的價格過於昂貴，然而食物的味道卻未有帶來相應的驚喜，感覺「又貴又不好吃」、「不好吃的貴，好吃的更貴」的說法引起不少人共鳴。即使部分食物味道尚可，但考慮到其價位後便顯得「普通」，性價比不高。甚至有網民留言稱自己「在酒店吃泡麵，機智如我」，以避免外出消費。 語言溝通障礙：有旅客反映在用餐時遇到語言不通的問題。他們指出，部分餐廳的服務人員即使知道遊客聽不懂粵語，仍然堅持使用粵語溝通，這令他感到不受尊重，因此稱香港是「不會二刷的城市」。 食材不如內地：部分旅客直言「吃不慣」香港的口味，又認為除了海鮮、牛扒等特定品項，其他如雞、鴨、豬肉等常見肉類的品質和味道均不如內地，與「美食天堂」的期望有所落差。

然而，並非所有人都持相同看法。有網民反駁指，香港仍有物超所值的選擇，例如有人提到「香港和牛烤肉超好吃 這個價格國內沒有這種品質」，認為高品質的外地食材在內地難以用同等價錢享受。

延伸閱讀：「大陸農二代」首次遊港列5點分享初體驗！驚見香港也有「農民房」？