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九龍公園噴水池突爆紅？大批內地旅客蜂擁打卡 網民不解「在拍啥呢？」 原來1影后曾取景拍照

旅遊
更新時間：16:18 2026-05-04 HKT
發佈時間：16:18 2026-05-04 HKT

五一黃金周吸引不少內地旅客來港旅遊，除了人氣食肆、熱門景點及露營熱點，不少人更會特地前往特定地點拍照留念。近日，有網民發現九龍公園噴水池成為旅客打卡位，惟不理解噴水池有何吸引，直言：「在拍啥呢？」原來，九龍公園噴水池曾經是這位影后取景拍照的地方，故此引來大批內地旅客蜂擁打卡，希望收穫「同款噴水池」！

九龍公園噴水池突爆紅？大批內地旅客蜂擁打卡 網民不解「在拍啥呢？」

小紅書上不乏遊港攻略及推介，當中不少網民發掘到另類香港風光，如旺角行人天橋、銅鑼灣港鐵站口、西營盤懸日景色等，成為旅客必影的打卡位之選，故此每逢假日及長假期都相當熱鬧。

除了上述提到的地點，有小紅書網民發現近日九龍公園噴水池靜悄悄成為全新旅客打卡位。雖然過去的周末天氣陰晴不定，甚至曾一度發出黃色暴雨警告，但仍無阻旅客打卡興致。從網民影片可見，噴水池被大批旅客圍了一圈，旁邊亦有為數不少的人排隊等候打卡。

惟不少網民不理解香港噴水池何時成為打卡熱點，甚至認為「有甚麼好拍的這個，看了一圈評論區的照片，講實話真的不好看啊」；也有網民表示周圍沒有太多景色，「感覺這沒啥風景啊，大家都在拍啥呢？」。香港網民對此現象同樣摸不着頭腦，直言小時候才會於噴水池拍照，「我小時候80、90年代香港才會這樣拍噴水池照」。

同時，有網友對此表示歡迎，認為旅客們都非常守秩序，「不破壞環境，不影響他人，喜歡拍就拍啦！雖然沒有想到這個噴水池竟然成了打卡點」、「大家沒有相互打擾，很有秩序，何況也沒有隨地吐痰吸煙啊」。

噴水池翻新變浪漫淡紫色 曾為這位影后雜誌取景地

九龍公園噴水池於去年3月升級換上新裝，選用浪漫淡紫色為主調，不只有池身髹上新色，就連池邊的座椅、牆身以及石柱都換上同樣小清新風格。公園整體氣氛顯得優雅、柔和，晴天時陽光灑落池水時波光粼粼，甚有一番風味，故此成為旅客另一打卡位。其實，早於噴水池「變身」之先，金馬獎影后范冰冰曾為內地雜誌拍攝一輯美照，九龍公園噴水池便是其中一個取景地，加上浪漫紫色新裝，故此引來陸續吸引旅客打卡，收穫「范爺同款噴水池」！

文:RY

資料及圖片來源:康文署、小词词@小紅書、野生發發@小紅書、遛小山@小紅書

延伸閱讀：逼爆港大站B1出口 攝影大軍排排企影一年僅兩次的畫面！？街坊疑惑：這也能成打卡點

 

 

 

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