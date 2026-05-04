長者自助餐優惠2026｜20大星級酒店Buffet推介 $190起任食雪花蟹腳/生蠔/龍蝦/乳豬

長者自助餐優惠2026｜香港多間酒店餐廳紛紛為長者提供專屬的餐飲折扣，讓銀髮族能以更優惠的價格，與家人朋友一同品嚐環球佳餚。本文精心挑選了全港20間星級酒店的長者自助餐優惠，從旺角康得思到尖沙咀美麗華，再到黃金海岸，最低由$190起即可無限享用雪花蟹腳、新鮮生蠔、波士頓龍蝦及烤乳豬等美食。

20大長者自助餐優惠！星級酒店Buffet低至5折 $190起任食雪花蟹腳/生蠔/龍蝦/乳豬

正在為長者尋找最抵食的酒店自助餐？《星島頭條》為大家搜羅了2026年全香港最新的長者自助餐優惠，涵蓋尖沙咀、旺角、銅鑼灣及新界各區，無論想任食生蠔、龍蝦、乳豬，還是品嚐精緻的國際美食，都能以最優惠的長者價錢盡情享受。

1. 香港逸東酒店 The Astor 長者自助餐限時6折優惠

長者自助餐優惠2026｜香港逸東酒店 The Astor 長者自助餐限時6折優惠

The Astor 設有七個美食專區，供應即場烹調的國際菜式。餐廳最新呈獻「西班牙美食市集」主題自助餐，食客可穿梭於琳瑯滿目的美食攤檔之間，盡情品嚐地道的藏紅花蒜泥蛋黃醬龍蝦尾、傳統烤乳豬、西班牙海鮮飯及各式精緻小菜，展開一趟充滿西班牙風情的舌尖探索之旅。

香港逸東酒店 The Astor

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查詢電話：+852 2710 1901

地址：佐敦彌敦道380號香港逸東酒店B1樓層

自助午餐長者優惠價：$265/位起

自助晚餐長者優惠價：$502/位起

長者優惠適用年齡：60歲或以上

2. 九龍海逸君綽酒店 The Promenade 任食龍蝦/雪花蟹腳/Mövenpick雪糕

長者自助餐優惠2026｜九龍海逸君綽酒店 The Promenade 任食龍蝦/雪花蟹腳/Mövenpick雪糕

The Promenade 坐擁維港海景，4月起推出的「東薈環球海鮮盛宴」自助晚餐，同時供應豐富的環球美食，包括雪花蟹腳、麵包蟹等冰鎮海鮮。熱葷方面則有芝士焗龍蝦、有骨燒牛肉及寶雲酥紐西蘭羊架等，最後再以芒果拿破崙、雞蛋仔及10款Mövenpick雪糕等精緻甜品，為盛宴劃上完美句號。

九龍海逸君綽酒店 The Promenade

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查詢電話：+852 2996 8432

地址：九龍紅磡黃埔花園德豐街20號

自助午餐長者優惠價：$224/位起

自助晚餐長者優惠價：$377/位起

長者優惠適用年齡：60歲或以上

3. 麗豪酒店 濠餐廳 母親節主題燒烤自助餐

長者自助餐優惠2026｜麗豪酒店 濠餐廳 母親節主題燒烤自助餐

坐落於城門河畔，毗鄰酒店泳池的濠餐廳，環境寧靜寫意。最新推出的「母親節池畔燒烤自助晚餐」匯集了超過50款國際美食，從海鮮、熱盤到甜品，應有盡有。食客除了可以品嚐到豐盛的松葉蟹腳、波士頓龍蝦及多款日式刺身外，晚市入座更可享每位一客的「芝士焗釀蟹蓋」，為母親節盛宴帶來視覺與味覺的雙重驚喜。

麗豪酒店 濠餐廳

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查詢電話：+852 2132 1040

地址：沙田大涌橋路34-36號

自助午餐長者優惠價：$198/位起

自助晚餐長者優惠價：$268/位起

長者優惠適用年齡：60歲或以上

4. 沙田萬怡酒店 MoMo Café 任食生蠔/龍蝦/澳洲36° South牛肉

長者自助餐優惠2026｜沙田萬怡酒店 MoMo Café 任食生蠔/龍蝦/澳洲36° South牛肉

MoMo Café 擁有現代化的設計，氛圍清新而充滿活力。餐廳最新呈獻「澳洲 36° South 牛肉盛宴」主題自助餐，為賓客帶來極致的味蕾享受。除了可以無限量品嚐新鮮生蠔和波士頓龍蝦外，本次盛宴更聚焦於頂級的澳洲36° South牛肉，以及豐腴甘香的香煎鴨肝。

沙田萬怡酒店 MoMo Café

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查詢電話：+852 3940 8888

地址：沙田安平街1號2樓

自助午餐長者優惠價：$198/位起

自助晚餐長者優惠價：$358/位起

長者優惠適用年齡：60歲或以上

5. 尖沙咀龍堡國際 園林閣咖啡室 日韓主題自助餐

長者自助餐優惠2026｜尖沙咀龍堡國際 園林閣咖啡室 日韓主題自助餐

坐落於九龍公園旁，園林閣以開揚的綠茵景致與高性價比的自助餐體驗見稱。餐廳全新推出「日韓饗宴自助晚餐」，廚師團隊悉心炮製一系列和風韓流地道美饌。食客可盡情享用雪花蟹腳、精選刺身等冰鎮海鮮，以及人蔘雞湯、日式吉列炸蠔、韓式辣年糕等地道美食。

龍堡國際 園林閣咖啡室

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查詢電話：+852 2378 7672 / +852 2378 7673

地址：尖沙咀柯士甸道8號龍堡國際閣樓

自助午餐長者優惠價：$190.4/位起

自助晚餐長者優惠價：$422.4/位起

長者優惠適用年齡：60歲或以上

6. 九龍酒店 倚窗閣 66米自助餐枱 預訂優惠高達5折

長者自助餐優惠2026｜九龍酒店 倚窗閣 66米自助餐枱 預訂優惠高達5折

倚窗閣以其長達66米的自助餐枱聞名，5月起全新推出「尋味亞洲・法式海龍皇湯自助晚餐」。本次主題的一大亮點是即席烹調的「法式海龍皇湯」，將歐陸經典風味帶到餐桌上。同時，自助餐亦匯集了亞洲各地美食，包括台式鹽酥雞、韓式泡菜豬軟骨煲、日式天婦羅及關東煮，充滿地道特色。

九龍酒店 倚窗閣

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查詢電話：+852 2929 2888

地址：香港九龍尖沙咀彌敦道19-21號

自助午餐長者優惠價：$244.8/位起

自助晚餐長者優惠價：$424.8/位起

長者優惠適用年齡：60歲或以上

7. 尖沙咀美麗華酒店 Yamm 海鮮主題自助餐

長者自助餐優惠2026｜尖沙咀美麗華酒店 Yamm 海鮮主題自助餐

Yamm 的人氣自助晚宴主題載譽歸來，呈獻一場以琳瑯滿目貝類海產為主角的奢華盛宴。廚師團隊以精湛廚藝，炮製出一系列時令佳餚，包括荷蘭汁燒扇貝、葡式焗海螺及砂鍋清酒煮蜆，另有波士頓龍蝦、雪蟹腳等冰鎮海鮮無限量供應，為海鮮愛好者帶來極致的享受。

美麗華酒店 Yamm

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查詢電話：+852 2315 5111

地址：尖沙咀彌敦道118-130號美麗華廣場2期 The Mira Hong Kong 地下大堂

自助午餐長者優惠價：$379/位起

自助晚餐長者優惠價：$625/位起

長者優惠適用年齡：60歲或以上

8. 尖沙咀凱悅酒店 凱悅咖啡廳 樂悠咭專屬優惠

長者自助餐優惠2026｜尖沙咀凱悅酒店 凱悅咖啡廳 樂悠咭專屬優惠

尖沙咀凱悅酒店咖啡廳特別為樂悠咭持有人推出專屬優惠。週末自助午餐提供各式寰宇美食，食客可享用新鮮即製的可持續日式海鮮刺身及壽司，以及越南凍蝦、小龍蝦等冰鎮海鮮。此外，餐廳亦設有多個開放式廚房，無限量供應日式、西式、中式及印度美饌，連同即煎鐵板燒及多款自家製甜品，選擇豐富。

尖沙咀凱悅酒店 凱悅咖啡廳

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查詢電話：+852 3721 7700

地址：尖沙咀凱悅酒店大堂層咖啡廳

自助午餐長者優惠價：$206.4/位起

長者優惠適用年齡：60歲或以上

9. 荃灣如心酒店 Café Circles 星馬主題自助餐 辣椒蟹/肉骨茶/D24榴槤班戟

長者自助餐優惠2026｜荃灣如心酒店 Café Circles 星馬主題自助餐 辣椒蟹/肉骨茶/D24榴槤班戟

Café Circles全新推出「星馬滋味匯饌」主題自助餐，匯聚一系列充滿南洋風情的佳餚，從暖意洋溢的香料湯餚，到馥郁的椰香與斑蘭氣息，每一口都讓人彷彿置身於新加坡與馬來西亞的繽紛街頭。焦點美食包括經典的辣椒蟹、滋補的肉骨茶、鑊氣十足的炒粿條，再以D24榴槤忌廉班戟及斑蘭咖央戚風蛋糕等精緻娘惹甜點作結，完美呈現道地星馬風味。

荃灣如心酒店 Café Circles

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查詢電話：+852 2280 2868

地址：荃灣楊屋道8號

自助午餐長者優惠價：$287/位起

自助晚餐長者優惠價：$426/位起

長者優惠適用年齡：60歲或以上

10. 九龍香格里拉 Café Kool 銀髮族專享折扣

長者自助餐優惠2026｜九龍香格里拉 Café Kool 銀髮族專享折扣

Café Kool為60歲或以上長者提供全年的「銀髮貴賓專屬禮遇」，讓銀髮族能以優惠價錢與親友盡享豐盛的自助餐。餐廳最新推出「肉饗盛宴」主題，主打各式燒烤肉類及海鮮菜式，此外，鑊氣十足的亞洲熱葷、琳瑯滿目的精緻甜點等超過二百款美食亦會於不同時段輪流供應，選擇極之豐富。

九龍香格里拉 Café Kool

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查詢電話：+852 2733 8753

地址：尖沙咀麼地道64號九龍香格里拉大酒店閣樓

自助午餐長者優惠價：$374/位起

自助晚餐長者優惠價：$614/位起

長者優惠適用年齡：60歲或以上

11. 香港萬怡酒店 MoMo Café 長者自助餐7折優惠

長者自助餐優惠2026｜香港萬怡酒店 MoMo Café 長者自助餐7折優惠

西環MoMo Café 以開揚維港景致聞名，近期推出極具吸引力的長者自助餐7折優惠。食客可無限暢享即開法國生蠔、雪場蟹腳及12款MÖVENPICK雪糕。母親節期間更有菜式升級，並設訂座禮遇。

香港萬怡酒店（西環） MoMo Café

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查詢電話：+852 3717 8888

地址：香港西營盤干諾道西167號

自助午餐長者優惠價：$203/位起

自助晚餐長者優惠價：$287/位起

長者優惠適用年齡：65歲或以上

12. 香港康得思酒店 The Place 無限量任食龍蝦/A4和牛/生蠔

長者自助餐優惠2026｜香港康得思酒店 The Place 無限量任食龍蝦/A4和牛/生蠔

The Place推出「味遊東西饗樂宴」自助餐，巧妙融合歐陸經典與亞洲風味。海鮮區雲集了加拿大龍蝦、北海道毛蟹及即開紐西蘭生蠔等時令選擇。熱葷焦點包括即席香煎鵝肝、西班牙海鮮飯，晚餐時段更額外供應A4和牛及海膽即製手卷，極致奢華。甜品則由糕點總廚團隊精心打造，從日本抹茶拿破崙到開心果杜拜朱古力慕絲，創意十足。

香港康得思酒店 The Place

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查詢電話：+852 3552 3200

地址：旺角上海街555號L樓層

自助午餐長者優惠價：$262/位起

自助晚餐長者優惠價：$568/位起

長者優惠適用年齡：60歲或以上

13. 香港朗廷酒店 The Food Gallery 自助晚餐逢星期三$288

長者自助餐優惠2026｜香港朗廷酒店 The Food Gallery 自助晚餐逢星期三$288

香港朗廷酒店特別推出「銀齡禮遇星期三」優惠，65歲或以上長者逢星期三可以低至$288的價錢享用The Food Gallery的自助晚餐。焦點菜式包括無限量供應的蒜蓉粉絲蒸波士頓龍蝦、鮑魚及雪場蟹腳，還有酥皮焗海鮮、烤蝸牛酥皮卷等多款主廚招牌菜。

香港朗廷酒店 The Food Gallery

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查詢電話：+852 2132 7898

地址：九龍尖沙咀北京道8號

自助晚餐長者優惠價：$288/位起

長者優惠適用年齡：65歲或以上

14. 九龍維景酒店 棕櫚閣西餐廳 龍蝦鴨肝盛宴 入座送龍蝦+鴨肝

長者自助餐優惠2026｜九龍維景酒店 棕櫚閣西餐廳 龍蝦鴨肝盛宴 入座送龍蝦+鴨肝

棕櫚閣西餐廳自助晚餐主打龍蝦、鴨肝、美國肉眼牛排等高級食材，自助餐桌上除了有無限供應的阿拉斯加雪蟹腳、新鮮吞拿魚及三文魚刺身等凍海鮮及日式料理外，每位入座更可獲奉送一份黑松露汁焗龍蝦及藍莓香煎鴨肝，滿足追求高品質的食客。

九龍維景酒店 棕櫚閣西餐廳

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查詢電話：+852 2197 3509

地址：九龍窩打老道75號九龍維景酒店1樓

自助晚餐長者優惠價：$238/位起

長者優惠適用年齡：65歲或以上

15. 南灣如心酒店 I-O-N 東南亞主題海鮮

長者自助餐優惠2026｜南灣如心酒店 I-O-N 東南亞主題海鮮

黃竹坑 I-O-N「東南亞鮮味盛宴」主題自助餐匯聚時令海鮮，並以東南亞香料炮製多款滋味美饌，為食客帶來清新的味覺體驗。自助餐桌上的焦點菜式包括晚市限定的星洲避風塘炒三味（鮑魚、海蝦、小龍蝦）、黃金咖哩炒蟹，以及週末限定供應的泰式蒜茸蒸琵琶蝦。最後，再以一系列芒果主題甜品如芒果椰子黃金脆盒、香芒熱情果撻等，帶來充滿熱帶風情的清爽滋味。

南灣如心酒店 I-O-N

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查詢電話：+852 3968 8888

地址：香港香港仔黃竹坑道55號

自助午餐長者優惠價：$271/位起

自助晚餐長者優惠價：$311/位起

長者優惠適用年齡：60歲或以上

16. 黃金海岸酒店 聆渢咖啡廳 戶外炭烤脆皮乳豬

長者自助餐優惠2026｜黃金海岸酒店 聆渢咖啡廳 戶外炭烤脆皮乳豬

聆渢咖啡廳設有戶外炭烤區，即場燒製韓式醬燒牛仔骨、孜然烤羊扒及日式醬燒白鱔。熱葷方面，泰式火山風味豬肋骨及即切慢烤和牛肩胛肉同樣不容錯過。由5月起，每星期五、週末及公眾假期晚上，更有外皮酥脆鬆化，肉質嫩滑多汁的原隻脆皮烤乳豬供應。

香港黃金海岸酒店 聆渢咖啡廳

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查詢電話：+852 2452 8888

地址：香港青山公路1號香港黃金海岸酒店低層地下

自助午餐長者優惠價：$215/位起

自助晚餐長者優惠價：$323/位起

長者優惠適用年齡：65歲或以上

17. 8度海逸酒店 8度餐廳 長者$284起歎蟹皇．海鮮交響曲自助晚餐

長者自助餐優惠2026｜ 8度海逸酒店 8度餐廳 長者$284起歎蟹皇．海鮮交響曲自助晚餐

8度海逸酒店8度餐廳為海鮮迷帶來全新「蟹皇．海鮮交響曲自助晚餐」。本次自助餐以「蟹」為靈感主軸，呈獻一系列時令蟹饌，包括鮮甜蟹腳、香草蒜蓉烤帝王蟹、黃金芝士焗蟹肉，以及矜貴的蟹粉扣黃金鮑魚，每一口都充滿海洋鮮味。其他必試美食還包括即煎日本岩手牛伴黑松露薯蓉，以及餐廳的皇牌甜品芒果拿破崙。

8度海逸酒店 8度餐廳

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查詢電話：+852 2126 1960

地址：九龍土瓜灣九龍城道199號

自助午餐長者優惠價：$234/位起

自助晚餐長者優惠價：$284/位起

長者優惠適用年齡：60歲或以上

18. 北角歷山酒店 歷山餐廳 東南亞主題盛宴 胡椒炒蟹/肉骨茶

長者自助餐優惠2026｜北角歷山酒店 歷山餐廳 東南亞主題盛宴 胡椒炒蟹/肉骨茶

歷山餐廳的「味遊東南亞」自助晚餐由馬來西亞籍總廚Danny親自主理，為食客呈獻一場酸甜香辣、層次豐富的家鄉盛宴。主題美食琳瑯滿目，包括地道的新加坡胡椒炒蟹、白肉骨茶，以及惹味的亞參燴牛尾。海鮮選擇同樣精彩，無限量供應麵包蟹、鱈場蟹腳，以及帶子與紅蝦刺身。

歷山酒店 歷山餐廳

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查詢電話：+852 3893 2868

地址：香港北角城市花園道32號

自助午餐長者優惠價：$388/位起

自助晚餐長者優惠價：$568/位起

長者優惠適用年齡：60歲或以上

19. 灣仔六國酒店 Le Menu 60歲以上長者專享優惠

長者自助餐優惠2026｜灣仔六國酒店 Le Menu 60歲以上長者專享優惠

Le Menu自助餐匯聚了東南亞、日本、中式及歐陸的多元風味，並設有精彩的即席烹調表演。冰鎮海鮮區提供波士頓龍蝦、加拿大雪花蟹腳等深海美味，而即席鐵板燒則包括了鴨肝、虎蝦等，香氣四溢。每位食客更可尊享一份堂弄原隻鮑魚鴨掌，還有鮑汁燴花膠、芝士蘑菇焗蟹蓋及鴨肝多士等矜貴菜式。

六國酒店 Le Menu西餐廳

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查詢電話：+852 2866 3808

地址：灣仔告士打道七十二號六國酒店1樓

自助晚餐長者優惠價：$399/位起

長者優惠適用年齡：60歲或以上

20. 尖沙咀港青酒店 YMCA 再臨閣 長者自助餐買一送一

長者自助餐優惠2026｜尖沙咀港青酒店 YMCA 再臨閣 長者自助餐買一送一

再臨閣隆重推出全新「泰 Chill 自助晚餐」，由酒店行政總廚聯同連續七年榮獲《米芝蓮指南》認可的泰國餐廳主理人，攜手將最正宗的地道菜式帶到餐桌上。食客可以細味多款家常菜的溫暖與豐盛，必試推介包括海鮮沙律、檳榔葉蝦肉咖喱、泰式酸辣豬手及泰式咖喱魚麵。

自助餐同時供應無限量冰鎮海鮮、刺身及壽司。於母親節週末期間，每位賓客更可額外獲贈滋補的「蟲草花響螺燉竹絲雞湯」一盅，以美食向母親表達心意。現時，長者經網上平台預訂更可享有自助午餐買一送一優惠，性價比極高。

港青酒店 YMCA 再臨閣

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查詢電話：+852 2268 7818／2268 7000

地址：尖沙咀梳士巴利道41號港青酒店南座4樓

自助午餐長者優惠價：$257/位起

自助晚餐長者優惠價：$470/位起

長者優惠適用年齡：60歲或以上

*以上價錢及優惠均受條款及細則約束，僅供參考，最新資訊請以餐廳公佈為準。