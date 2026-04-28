港人分析本地泰菜5大「好食訊號」！ 門口擺木人公仔/必備五味架 網民反指1點最關鍵：夠正宗就得！

香港被譽為美食天堂，各國菜式應有盡有。近日，有港人在社交平台上發文，認為想在香港找一間正宗又好食的泰國餐廳，只需單憑餐廳的裝修和細節就能判斷，並分析本地泰菜5大「好食訊號」，包含門口擺放合掌木人公仔、桌面必備五味架等。帖文一出隨即引起熱烈討論，不少網民補充其他判斷標準，並指出1特徵最關鍵，即看下文了解詳情。

港人分析本地泰菜5大「好食訊號」！ 門口擺木人公仔／必備五味架

泰國菜一直深受香港食客歡迎，泰菜餐廳隨處可見，特別在九龍城一帶，更有達10萬泰港混血二代定居，因而衍生出不少泰國餐廳，有「小泰國」之稱，不過，泰國餐廳雖多，但味道如何網民自有一套方法去識別。近日，有網民在Threads上發文，直言本地泰菜餐廳只要有5大「好食訊號」，就可以「睇得出間泰國嘢係好食」，包括：

門口擺放雙手合十的木人公仔 懸掛前泰皇照片 用餐椅子坐得「不舒服」 桌面必備五味架 聽不懂食客落單的店員

網民反指1點最關鍵：夠正宗就得！

帖文引起網民熱議，有網民認同樓主所言，「有泰皇相呢個真」、「以前灣仔有幾間泰菜有齊你講嘅嘢，鄉里仲可以換港幣，前前後後都係泰國人食緊」、「九龍城泰皇閣真係有合十公仔。」

也有網民提出更多好食泰國餐廳的特徵，「打拋飯冇豆角」、「白色光管，張檯有白色膠檯布，餐牌係一頁頁過膠咁」、「仲有陳年蝦醬/魚露味」、「我個人覺得只有一條，就喺門口排隊條龍長唔長。」其中，不少網民指出，裝修只是其次，最關鍵的是餐廳需由泰國人主理，才能保證足夠正宗，「簡單嚟講泰國人主理」、「睇吓有冇泰國人。」

圖片及資料來源：Threads@cal_feliciano

文：Y