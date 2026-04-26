龍眼蜜餞金蠔拼九層塔黃金廣島蠔做法/材料一文睇清 林熙偉師傅5招秘訣教煮新派粵菜 香港尖沙咀凱悅酒店凱悅軒主廚｜香港情味

摩登中菜注重用餐體驗與味覺享受，擅長新派粵饌的林熙偉師傅(香港尖沙咀凱悅酒店凱悅軒主廚)，今天示範的龍眼蜜餞金蠔拼九層塔黃金廣島蠔，不但利用多個產地的食材，增加蠔肉的口感與層次，還講究菜式造型及擺盤，是令人賞心悅目的鮮美料理。

龍眼蜜餞金蠔拼九層塔黃金廣島蠔做法/材料一文睇清

金蠔及生蠔 各有烹調秘訣

中式蠔饌傳統做法通常是煎、燜、焗、炸，並以薑葱或醬油提香，林師傅今天分享的食譜，就分別利用兩種蜜糖和金沙醬，豐富金蠔和生蠔的味道。金蠔的水分較少，以生曬濃縮了鮮味，加入清香芬芳的百花蜜與甜美可口的龍眼蜜，能令蠔的甜味更明顯。

示範菜式：龍眼蜜餞金蠔拼九層塔黃金廣島蠔

材料：17頭生曬金蠔4隻、龍眼蜜糖60克、百花蜜60克、法葱碎5克、炸薑絲10克、窩巴4塊、老抽少許、菜油少許、日本廣島蠔4隻、九層塔碎30克、鹹蛋黃6隻（蒸熟壓成蓉）、植物牛油40克、炸漿300克、大葉4塊、糖少許、鹽少許

做法：

金蠔洗淨及抺乾，加老抽上色。燒熱菜油，轉小火煎香金蠔兩面。 加入百花蜜，翻動金蠔均勻地沾上百花蜜，關火後加龍眼蜜糖。 在碟子放上窩巴，加入金蠔，加入法䓤碎和炸薑絲作裝飾。 植物牛油起鑊，炒鹹蛋黃至起沙，加九層塔碎、糖及鹽拌成金沙醬。 洗淨廣島蠔，汆水後瀝乾，沾上炸漿，用200度滾油炸1.5分鐘。 把大葉鋪在碟上，放上炸好的廣島蠔，加上金沙醬伴吃。

5招秘訣教煮 龍眼蜜餞金蠔拼九層塔黃金廣島蠔

用17頭的金蠔飽滿肥美，味道更鮮美。 預先蒸熟壓成蓉的鹹蛋黃，能迅速炒成金沙狀。 已汆水的生蠔不易出水，油炸後能保持酥脆。 煎金蠔宜用菜油，不宜用太濃味的花生油。 煎蠔須用小火，避免太大火煎至焦黑。



林熙偉師傅感言：為傳統添創意

自幼時起，我喜歡看着父親在廚房中施展廚藝。他精通粵菜與潮州菜，每一湯一羹皆蘊含匠心。耳濡目染之下，我在畢業後毅然投身餐飲行業，至今已逾二十載。

在這二十多年裏，我有幸得到多位資深師傅的指導，不僅扎實了粵菜根基，亦涉獵雲南菜、川菜等多元菜系。師傅們不僅傳授精湛技藝，更教導我明白：烹飪之道貴在用心，須通過菜式將幸福與溫暖傳遞予每位食客，亦令我深刻體會粵菜傳承的重要意義。

粵菜在香港飲食文化中向來舉足輕重，無論家常小菜、茶餐廳，抑或高級酒店宴席，皆可品嘗到地道粵式風味。隨着生活水平提升，客人對粵菜的要求越加講究。我始終堅信，粵菜既要守住經典本味，亦可融合各地菜系精華與烹調手法，以舊菜新做的方式，讓客人在熟悉滋味中收穫新鮮感。加入創意，賦予粵菜多元而現代的面貌，正是我設計菜單的核心理念。

近年香港市民北上消費之勢日盛，消費模式轉變，為本港餐飲業帶來全新挑戰，亦令我更堅定：傳統粵菜的「色、香、味」必須進一步昇華。

「色」在於賣相，今時食客用餐前多喜拍照留念，第一眼的美感與驚喜至關重要； 「香」在於火候，是粵菜靈魂所在的鑊氣，亦是上桌時仍熱氣騰騰的溫度與濃郁香氣； 「味」不僅是食材本身的原味，更是師傅用心烹調的誠意，以及餐廳細緻貼心的溫度，蘊藏於每道菜中最珍貴的人情味。

今後我將以傳承為根、以創新為翼，用心烹製每一道菜，讓更多人愛上粵菜，感受其獨有的溫暖。

1.最難忘的美食？

肉絲炒麵。林師傅記得首次入廚炮製的肉絲炒麵，獲客人讚賞麵條香脆不膩、肉絲鮮嫩可口，每種食材都配搭得宜。沒想到如此平凡的菜餚，廚藝能得到肯定和誇獎，令林師傅至今仍難忘這道料理為他帶來的信心與鼓勵。

2.最具挑戰性的食材？

叉燒。林師傅在新加坡出席一個美食交流會時，須即場炮製港式叉燒，但受到當地食材及醬料供應的限制，同時須配合現場提供的煮食爐具，還要準繩掌控火候及時間，每個步驟都不容有失，極具挑戰。

文：EH 圖：星島日報

