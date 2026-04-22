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拒絕「搭枱」文化！在港台灣老闆稱「不需這麼積極做生意」 港人反指：繁忙時段不是問題

飲食
更新時間：16:20 2026-04-22 HKT
發佈時間：16:20 2026-04-22 HKT

在寸金尺土的香港，「搭枱」已成為一種普遍的餐飲文化，能夠應對繁忙的用餐時段及有限的空間。本地台灣麵店「阿木台灣麵」的老闆近日卻因堅持為顧客提供更舒適的用餐環境，決定取消「搭枱」安排，因而引起網民對港台文化差異的熱烈討論，部份港人直指繁忙時段「搭枱」不是問題。

在港台灣老闆拒絕「搭枱」文化！向員工稱：不需這麼積極做生意

「阿木台灣麵」的老闆在Facebook發帖表示，最近幾個月因需頻繁往返台灣探望家人，較少管理香港店舖。惟近日回港後，他發現旺角分店的同事為了提高效率，安排顧客「搭枱」。他認為若「以客人的角度來想」，為顧客提供一個舒服的用餐環境是理所當然的，因此決定餐廳將不再實行「搭枱」，並向員工解釋道「我們不需要這麼積極的做生意」。

港人反指：繁忙時段「搭枱」不是問題

帖文引來網民兩極化的反應。不少網民欣賞老闆的做法，認為這體現了「台灣人對人和吃飯個人空間的尊重」，並感嘆「香港為了搵錢，對空間擠壓太大了」，坦言這正是嚮往台灣生活的原因之一。

另一方面，部分香港網民則持不同看法，認為在繁忙時間，「搭枱」是有效率且可接受的做法，「可能寧願搭枱，可以快啲吃到飯」，亦有留言指出，香港租金壓力巨大，是「搭枱」文化形成的根本原因。此外，有網民提出建議，希望店家能取得平衡，例如「分搭枱區同不搭枱區」，讓顧客可以自行選擇。

資料來源：阿木台灣麵

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