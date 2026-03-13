酒樓搭枱/不搭枱 茶芥價錢相差近1倍！茶客怒斥「真係好貴」 網民嘲︰夠我茶餐廳食飽肚早餐

飲茶是香港的傳統飲食文化，但近年茶樓的收費模式引起網上不少討論。日前有網民在社交平台發文，抱怨有酒樓的茶芥費用會因應「搭枱」與「不搭枱」而有所不同，兩者價格更相差近一倍，直言收費太貴，隨即引起網民廣泛的關注及熱烈討論，即睇內文詳情。

網民怒斥酒樓茶芥兩個收費！搭枱／不搭枱價錢相差近一倍

有網民日前在facebook群組「香港酒樓關注組」分享，並上載一張酒樓菜單的圖片，從相片可見，該酒樓將茶芥費用分為「搭枱」及「不搭枱」，並會因應飲茶屬平日或周末而定價。

茶芥逢星期一至五搭枱每位$10、不搭枱每位$16；而星期六、日及公眾假期，搭枱則每位$11、不搭枱每位$18，不搭枱的茶客更需要有2位起才可入座。事主有感而發，在帖文中寫道：「今時今日，茶錢真係好貴唔搭枱！」，顯然對這種收費模式表示不滿。

網民有共鳴︰夠在茶餐廳吃飽肚早餐

帖文一出，隨即引起網民熱議，不少人亦有共鳴。有人留言指出，昂貴的茶錢改變了市民的消費習慣，表示「所以依家興起點心專門店，茶位平，免加一」，認為點心專門店是更經濟實惠的選擇。亦有網民慨嘆，在酒樓「食一碟點心加茶錢，足夠我在茶餐廳吃一個很飽肚的早餐了」。

另外，部分人認為這種收費模式，變相是令港人「焗住返大陸至飲（茶）」，市民被迫北上消費以尋找更便宜的選擇；亦有留言直指「唔係啲人點會返大陸或者揾點心放題」。

資料來源︰香港酒樓關注組