茶樓飲茶收完「茶位費」再收「滾水費」？ 食客結帳不解 引網民猜測「咁樣計」...

在香港的茶樓文化中，茶位費是尋常不過的收費項目。然而，最近有食客在社交平台分享，指在一間酒家消費時，除被收取3位「茶位」費用外，竟被額外收取一筆$8的「滾水費」，讓他大感不解。這一事件迅速在網上引起了廣泛的討論和關注。

中式酒樓飲茶驚現「滾水費」？ 食客結帳感困惑

日前，有網民在Facebook群組「香港點心關注組」上載一張餐廳收據的相片，圖中清晰可見消費項目包括三位普洱茶葉「茶位」及一項「滾水」，價錢為$8。事主對此收費感到疑惑，並在網上發文詢問：「唔明點解滾水要收錢?」，希望得到解答。

根據事主分享的收據，事件的核心在於除了按人頭計算的茶位費外，為何會出現一筆「滾水」的額外費用。這張奇特的收據引發了網民的熱烈討論，意見紛陳。

網民意見兩極：「短視做法」還是「另類計算」？

有網民對此做法表示強烈不滿，認為這是餐廳「殺雞取卵，短視」的行為，更揚言「寧願北上洗晒d錢，都唔能益Ｘ佢」，覺得這種「小家做法」最終只會導致顧客不再光顧。

不過，也有網民持不同看法，嘗試解釋收費的由來。有人推測，該餐廳可能「將茶葉同滾水分開計」，並指出即使加上一壺滾水費用，總平均消費仍屬普遍酒樓茶位費的水平。另一位網民則具體解釋：「茶位計人頭，3位飲茶另1位計滾水」；亦有留言估計，當時可能有四位客人，其中三位喝餐廳的茶，另一位因自備茶葉，故只被收取提供熱水的費用。

延伸閱讀：內地客香港過年飲茶遇文化衝擊！疑做漏1事「位都不給擺好」 網民：可能人手不足