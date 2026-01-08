內地網民熱議「最無法接受的香港文化」 座廁/食飯搭枱未算最難捱？遊客提不能隨地做1件事引共鳴

內地與香港兩地文化差異時常成為網上討論焦點。最近，有內地網民在社交平台熱議「最無法接受的香港文化」，指出多個難以適應的香港日常文化，如香港習慣用座廁、茶餐廳食飯要搭枱、餐廳收加一服務費等，當中有人提到不能隨地做1件事，更是引起眾多內地網民共鳴，即看詳情！

內地網民熱議「最無法接受的香港文化」 座廁/食飯搭枱未算最難頂？

最近，有內地網民在社交平台發起「最無法接受的香港文化」的討論，吸引不少人分享經歷，稱難以適應香港多項日常文化。當中，有人提到香港的交通燈在過馬路時無倒數秒數、公共廁所多為座廁等；有人則認為港人節奏急速，經常被不耐煩對待，「那邊的人感覺都好暴躁似的，個個都好心急沒有耐心的樣子，服務業的更甚，問多一句就被懟」、「在香港慢就是犯罪一樣，要醒目不是阻住人」

此外，有內地網民提到兩地飲食習慣大不同，如在茶餐廳叫凍飲需加$2、按人頭設最低消費以及吃飯要搭枱，形容「對面是陌生人十分尷尬」，更有人不滿餐廳收加一服務費：「收服務費但沒有服務」、「全程掃碼點單但收10%服務費」、「是變相加價」。

遊客提不能隨地做1件事引共鳴

不過以上文化差異未算最難接受？在討論中，不少內地網民表示在香港不可隨地蹲坐休息，「在內地我是隨地大小蹲的」，甚至被視為不禮貌行為，「（香港）最不能忍的就是不能蹲」、「在地鐵蹲下來，聽說會讓別人覺得沒禮貌，但有貧血站著真的很累」、「不讓蹲又沒有櫈，逛街除了吃飯沒地方坐一下，我總不能一累就去吃飯吧。」

對此有香港網民解釋「在地鐵坐地下和蹲真的很危險，雖然這個站很少人，但下一個站又會突然很多人，沒有注意到的話會被踩到，因為外面的人群瞬間就可以填滿整個車廂」、「就是因為地鐵位置不夠，所以也不要蹲著，因為我們香港人很講求效率，而且如果你蹲著的話會佔更大的地方，所以我們香港人盡量都是坐或者站！」不過亦有人提到該帖文加深了兩地之間的矛盾，認為只要互相體諒就不會有愉快的事情發生。

來源：小紅書