Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

深水埗米線名店「雲南風味」重開羅生門 街坊質疑有人借屍還魂：與舊店無關

飲食
更新時間：18:00 2026-04-09 HKT
發佈時間：18:00 2026-04-09 HKT

老店結業後傳出重開消息，往往能勾起街坊食客的集體回憶。近日，於深水埗屹立30年的「雲南風味過橋小鍋米綫」，在結業近一年後突然掛起「升級重開」的橫額，最初引來食客期待。然而，有熟客透露，此次「重開」並非原班人馬，有新租客疑利用老店名氣「借屍還魂」，演變成一場「羅生門」。

深水埗「雲南風味米線」結業後「被重開」！？街坊質疑有人借屍還魂

橫額聲稱「升級重開」惹熱議

昨日（9日），有網民在社交平台上分享，指去年6月結業的「雲南風味過橋小鍋米綫」原址，掛上了一幅寫有「雲南風味米線 難舍（捨）街坊情 升級重開進行中」的紅色橫額，預告即將回歸。該店作為香港最早引入雲南米線的餐廳之一，以正宗風味被譽為米線界的「元祖」，去年突然結業曾讓不少熟客感到惋惜。正當街坊熱切期待之際，劇情卻出現了意想不到的轉折。

熟客報料揭真相：原老闆感錯愕

一名熟客向《星島頭條》透露，新店並非由原老闆經營。據他描述，原舖位屬老闆家族持有，去年因私人理由無奈結業。近期舖位成功租出，惟新租客接手後，卻擅自沿用「雲南風味米線」的名義，並高調掛上「難舍（捨）街坊情」的橫額作宣傳，令人有所誤解。

該名熟客稱原老闆及一眾熟客在網上見到帖文後感到十分錯愕，並直斥新租客「盜用我們的招牌，欺騙街坊的感情」，原老闆亦已透過地產商與新租客進行溝通。他補充，米線店確有計劃重開業務，惟因短時間內未能處理，才將舖位出租。

新租戶：絕對唔會用同一個名

另外，有網民亦提到現時舖位由相鄰粥店承租，《星島頭條》記者亦致電粥店了解，店員成小姐承認是同鄉朋友得悉舊舖老闆決定退休，便於上月租下舖位重新裝修。她強調，朋友絕不會沿用「雲南風味過橋小鍋米綫」的招牌「老鄉本身都唔係雲南嗰度人，所以一定唔會用原本個名。」

當記者問及為何在橫額上寫上「雲南風味米線」、「升級重開」等字眼，是否存心誤導街坊、食客，成小姐指因橫額上用字造成誤會，新租戶昨日已透過業主向原老闆解釋清楚，並澄清無意借其商號作宣傳，並希望能夠盡快平息爭議。

資料來源：ssp.bros.852長沙灣街坊

同場加映：深水埗30年老店「雲南風味過橋小鍋米綫」惜別一年重開 網民盼保持原汁原味

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
公屋舊牆裂縫成「提款機」？業內人爆公屋裝修3大「抽水位」 報價單見此句或已中伏｜Juicy叮
公屋舊牆裂縫成「提款機」？業內人爆公屋裝修3大「抽水位」 報價單見此句或已中伏｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
曾志偉討債逾20年獲判勝訴 邱瓈寬繼承恩師遺產需賠償 寬姐為「天后推手」養大陳寶蓮兒子
曾志偉討債逾20年獲判勝訴 邱瓈寬繼承恩師遺產需賠償 寬姐為「天后推手」養大陳寶蓮兒子
影視圈
22小時前
只收現金=落後? 粥店事頭婆「神回覆」一句話竟獲食客力撐：呢個回應有啲勁 網民引2點力陳現金優勢
只收現金=落後? 粥店事頭婆「神回覆」一句話竟獲食客力撐：呢個回應有啲勁 網民引2點力陳現金優勢
生活百科
3小時前
公眾投選理大年度十大科研與創新故事 印證大學卓越創科成果 驅動香港醫療創新及AI+發展
創科資訊
11小時前
泰國女星Christine Gulasatree Michalsky召救護車遭性侵 CCTV畫面曝光 被捕男非正式救護員
泰國女星Christine Gulasatree Michalsky召救護車遭性侵 CCTV畫面曝光 被捕男非正式救護員
影視圈
7小時前
DSE開考日撞正「殺手」司機！女生call車元朗去錦繡 離奇被送入馬灣 司機竟反問「可唔可以補考？」｜Juicy叮
DSE開考日撞正「殺手」司機！女生call車元朗去錦繡 離奇被送入馬灣 司機竟反問「可唔可以補考？」｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
復活清明長假｜落馬洲兩女趁回港人多 行李藏未完稅煙 仍難逃法網囚2及3個月 
復活清明長假｜落馬洲兩女趁回港人多 行李藏未完稅煙 仍難逃法網囚2及3個月
突發
21小時前
騙術已進化！兩男尖沙咀$13船飛佈「千元假鈔計」 港女險中伏心痛喊「這句話」引爆全網共鳴｜Juicy叮
騙術已進化！兩男尖沙咀$13船飛佈「千元假鈔計」 港女險中伏心痛喊「這句話」引爆全網共鳴｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
李家鼎未見施明最後一面留遺憾悲傷過度暴瘦 離婚後仍照顧前妻 與女友拍拖多年曾傳再婚
李家鼎未見施明最後一面留遺憾悲傷過度暴瘦 離婚後仍照顧前妻 與女友拍拖多年曾傳再婚
影視圈
5小時前
全紅嬋報警︱疑似網暴痛罵「全野雞」微信群組曝光 奪金拍檔陳芋汐捲入「風暴」
01:02
全紅嬋報警︱疑似網暴痛罵「全野雞」微信群組曝光 奪金拍檔陳芋汐捲入「風暴」
即時中國
10小時前