深水埗米線名店「雲南風味」重開羅生門 街坊質疑有人借屍還魂：與舊店無關

老店結業後傳出重開消息，往往能勾起街坊食客的集體回憶。近日，於深水埗屹立30年的「雲南風味過橋小鍋米綫」，在結業近一年後突然掛起「升級重開」的橫額，最初引來食客期待。然而，有熟客透露，此次「重開」並非原班人馬，有新租客疑利用老店名氣「借屍還魂」，演變成一場「羅生門」。

深水埗「雲南風味米線」結業後「被重開」！？街坊質疑有人借屍還魂

橫額聲稱「升級重開」惹熱議

昨日（9日），有網民在社交平台上分享，指去年6月結業的「雲南風味過橋小鍋米綫」原址，掛上了一幅寫有「雲南風味米線 難舍（捨）街坊情 升級重開進行中」的紅色橫額，預告即將回歸。該店作為香港最早引入雲南米線的餐廳之一，以正宗風味被譽為米線界的「元祖」，去年突然結業曾讓不少熟客感到惋惜。正當街坊熱切期待之際，劇情卻出現了意想不到的轉折。

熟客報料揭真相：原老闆感錯愕

一名熟客向《星島頭條》透露，新店並非由原老闆經營。據他描述，原舖位屬老闆家族持有，去年因私人理由無奈結業。近期舖位成功租出，惟新租客接手後，卻擅自沿用「雲南風味米線」的名義，並高調掛上「難舍（捨）街坊情」的橫額作宣傳，令人有所誤解。

該名熟客稱原老闆及一眾熟客在網上見到帖文後感到十分錯愕，並直斥新租客「盜用我們的招牌，欺騙街坊的感情」，原老闆亦已透過地產商與新租客進行溝通。他補充，米線店確有計劃重開業務，惟因短時間內未能處理，才將舖位出租。

新租戶：絕對唔會用同一個名

另外，有網民亦提到現時舖位由相鄰粥店承租，《星島頭條》記者亦致電粥店了解，店員成小姐承認是同鄉朋友得悉舊舖老闆決定退休，便於上月租下舖位重新裝修。她強調，朋友絕不會沿用「雲南風味過橋小鍋米綫」的招牌「老鄉本身都唔係雲南嗰度人，所以一定唔會用原本個名。」

當記者問及為何在橫額上寫上「雲南風味米線」、「升級重開」等字眼，是否存心誤導街坊、食客，成小姐指因橫額上用字造成誤會，新租戶昨日已透過業主向原老闆解釋清楚，並澄清無意借其商號作宣傳，並希望能夠盡快平息爭議。

資料來源：ssp.bros.852、長沙灣街坊