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西環萬怡酒店MoMo Café自助餐長者優惠！人均$311起任食生蠔/雪場蟹腳/MÖVENPICK雪糕

飲食
更新時間：16:15 2026-04-08 HKT
發佈時間：16:15 2026-04-08 HKT

位於香港西環的萬怡酒店MoMo Café，以開揚的維港景致和豐富多樣的自助餐菜式而聞名，是許多家庭及好友聚餐的熱門選擇。近期，MoMo Café透過推出限時快閃優惠，其中包括極具吸引力的長者自助晚餐「買一送一」，折後人均僅需$311起，即可無限暢享即開生蠔、多款冰鎮海鮮及國際美食，性價比極高。

西環萬怡酒店MoMo Café長者自助餐優惠$311起

在4月至5月期間，MoMo Café推出「維港經典·黃金傳奇」主題自助晚餐，帶領食客回味一系列經典港式及西式佳餚。海鮮迷可以盡情享用無限量供應的冰鎮海鮮，包括新鮮即開的法國生蠔、飽滿的雪場蟹腳、鮮甜的蝦和蜆。

熱食方面，則有充滿風味的依文士燴雞肉、香脆的酥皮海鮮盒、經典的歌頓布豬扒等。餐廳更設有即點即切專區，提供鮮嫩多汁的澳洲草飼養肉眼牛排，肉香四溢。甜品部分也充滿驚喜，供應砵仔糕、芝麻卷等地道懷舊小食，並有12款不同口味的MÖVENPICK雪糕，為豐盛的晚餐劃上完美句號。

任食生蠔/雪場蟹腳/MÖVENPICK雪糕

為慶祝母親節，MoMo Café 特別在五月份推出主題自助餐，菜式全面升級。除了豐盛的冰鎮海鮮外，更加入了多款矜貴菜式，例如滋補的北菇扣鵝掌、鮮味濃郁的即煮龍蝦汁海鮮意粉，以及蒜蓉粉絲蒸扇貝等。此外，凡於推廣期內預訂6位成人或長者的母親節自助晚餐，更可獲贈紅酒或白酒一支，為溫馨的家庭聚會增添氣氛。

西環萬怡酒店MoMo Café長者自助餐優惠

  • 【長者買一送一】海鮮晚餐自助餐
    • 用餐日期：2026年4月9日至5月31日
    • 星期一至四優惠價：兩位長者同行$622，平均每位$311 (已含服務費)
    • 星期五至日及公眾假期優惠價： 兩位長者同行$660，平均每位$330 (已含服務費)
  • 【母親節早鳥優惠】晚餐自助餐
    • 用餐日期：2026年5月9日至5月10日
    • 優惠價：長者$487/位；成 $519/位
    • 特別禮遇：預訂6位成人/長者，即送一支紅酒/白酒。
  • 預訂資訊
    • 預訂連結：>>按此<<
    • 餐廳地址：香港西營盤干諾道西167號 香港西環萬怡酒店

 

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