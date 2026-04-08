無印良品全店額外9折！MUJI一連10日優惠 門市/網店/Café餐飲同步

日本品牌無印良品（MUJI）一向深受追求簡約生活質感的消費者喜愛，以其高品質和實用設計的商品深入民心。年度盛事「無印良品週間 MUJI week」即將於2026年4月10日至19日盛大舉行，為期十天的推廣期內，MUJI app會員無論在實體店購物，或是在Café&Meal MUJI享受餐飲，均可享有額外9折優惠，是添置春夏新品、更換家居好物的最佳時機！

MUJI年度優惠全場9折 春夏時尚單品/家居雜物

隨著天氣逐漸回暖，是時候為衣櫥換上輕便舒適的春夏服飾。無印良品本季推出的多款服飾及配件，兼具實用機能與簡約美學。其中，「可調較式涼鞋」（原價HK$188）採用黏貼式鞋帶，方便隨時調節鬆緊，波浪形鞋底更提供絕佳承托，讓雙足在炎炎夏日保持乾爽。面對香港多變的天氣，「撥水加工束繩帽」（原價HK$188）能輕鬆應對日曬和微雨，不易沾上水性污垢。而「男裝有機棉混輕量衛衣款五分袖T裇」（原價HK$88）觸感柔軟，設計百搭，是日常休閒造型的必備單品。

除了服飾，無印良品的生活雜貨同樣是打造舒適家居的關鍵。換季時節，不妨考慮「快乾再生聚酯纖維被套」（原價HK$128 – HK$228），其速乾且易於整理的特性，加上柔軟的微拉絨處理，大大減輕家務負擔。為了迎接夏天，「USB-C 充電式手提風扇」（原價HK$68）體積輕巧且風力強勁，無論是外出或在辦公桌上都非常實用。廚房收納方面，「雙重夾鏈密實袋」（原價HK$12）底部加寬的設計，加上雙重密封拉鍊，無論是保存蔬果乾貨，還是攜帶零食小物，都極為方便。

Café&Meal MUJI 同步優惠

無印良品（MUJI）全場9折

無印良品的食品系列同樣不容錯過。人氣零食「朱古力士多啤梨」（原價HK$25）將冷凍脫水的士多啤梨裹上香甜朱古力，口感層次豐富，更有伯爵茶、抹茶等多種口味選擇。如果在店內逛累了，不妨到Café&Meal MUJI品嚐「清湯牛面肉海帶麵」（原價$138）。這道菜式以軟嫩入味的牛面肉，搭配爽滑的海帶麵，口感清爽不膩，是追求均衡營養的輕食首選。在會員週期間，以上所有美食同樣享有9折優惠。

「無印良品週間」優惠詳情