連鎖酒樓陶源酒家/富臨酒家齊做優惠！片皮鴨一鴨兩食、燒雞+芝士海蝦烏冬同步$133

香港人對美食的熱愛街知巷聞，而陶源海鮮酒家與富臨酒家一直是不少食客的心頭好，以優質粵菜及親民價格深受歡迎。最近，這兩大中菜廳同步推出抵食優惠，食客能以低至$133的價錢，品嚐金陵片皮鴨、醬皇脆皮燒雞及芝士海蝦烏冬等招牌菜，絕對是美食愛好者不容錯過的盛宴。

3月30日3pm開搶

【陶源海鮮酒家︰全新金陵片皮鴨（一鴨兩食）$133/份 】

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陶源海鮮酒家片皮鴨優惠！一鴨兩食每份$133

以精緻粵菜聞名的陶源海鮮酒家，近日推出鎮店之寶金陵片皮鴨優惠，鴨皮呈現誘人的琥珀色澤，酥脆油潤，鴨肉鮮嫩多汁，現只需$133即可享用一鴨兩食，性價比極高。片皮鴨搭配麼麼皮、蔥條、青瓜條及醬料，可於每日12nn至3pm或6pm至8pm期間，於灣仔、尖沙咀及旺角分店換購，只限外賣自取。

另外，陶源海鮮酒家亦同步推出超值四人套餐，適合家庭分享，包括滋補花膠雞湯、芝士桶蠔伊麵、古法蒸龍躉件及秘製樟茶鴨，只需$333，同樣只限外賣自取。

富臨酒家外賣優惠！$133歎脆皮燒雞+芝士海蝦烏冬

富臨酒家則為喜歡在家享用美食的顧客，準備了貼心的外賣自取優惠。同樣只需$133，即可帶走醬皇脆皮燒雞配芝士海蝦烏冬。燒雞外皮香脆，肉質嫩滑，搭配濃郁芝士醬汁與彈牙海蝦烏冬，口感層次豐富，滋味無窮。另外，外賣燒鵝皇三寶亦有69折優惠，顧客以低至$298的價錢即可購得極品燒鵝皇1/4隻、柚子珍寶蝦球及大澳香蝦骨，外賣加餸一流。

對於追求多樣化口味的食客，富臨亦提供家常小菜自選套餐，可以從多款經典小菜中任選兩款，例如金粟雞蓉魚肚羹、沙嗲芥蘭炒牛肉、薑蔥豆豉雞煲、紅燒豆腐、大澳香蝦骨、漁香茄子煲及薑蔥滑雞煲等，同樣只需$133，多個優惠於富臨皇宮10間分店適用，讓食客輕鬆在家擺上一桌豐盛晚餐。

陶源海鮮酒家優惠

富臨酒家優惠

陶源海鮮酒家片皮鴨優惠詳情：

預訂日期：2026年3月30日起3pm

用餐日期：2026年3月30日起至2026年4月30日

地址︰ 灣仔分店：灣仔菲林明道 8 號大同商場 1 至 2 樓 尖沙咀分店：尖沙咀加連威老道 98 號東海商業中心地庫1樓 旺角分店：旺角豉油街118號(仕德福酒店)



富臨酒家醬皇脆皮燒雞優惠詳情：